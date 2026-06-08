Desde a última quarta-feira (3), o 4.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4.º BPM-I), conhecido como 4.º Batalhão de Caçadores, com sede em Bauru, está sob comando do tenente-coronel Gustavo Cardoso Xavier. Ele assume a função que, desde o último dia 5 de janeiro, era ocupada pelo tenente-coronel Juliano Prado Loureiro.

Com sólida trajetória profissional, e mais de 28 anos de serviços prestados à corporação, o tenente-coronel Gustavo ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1998, acumulando vasta experiência operacional, administrativa e de inteligência ao longo de sua carreira.

Em sua jornada profissional, serviu em importantes unidades da instituição, destacando-se sua atuação na Corregedoria da Polícia Militar e especialmente, no Quarto Batalhão de Polícia Militar do Interior, onde passou a atuar a partir de 2005.