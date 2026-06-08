Desde a última quarta-feira (3), o 4.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4.º BPM-I), conhecido como 4.º Batalhão de Caçadores, com sede em Bauru, está sob comando do tenente-coronel Gustavo Cardoso Xavier. Ele assume a função que, desde o último dia 5 de janeiro, era ocupada pelo tenente-coronel Juliano Prado Loureiro.
Com sólida trajetória profissional, e mais de 28 anos de serviços prestados à corporação, o tenente-coronel Gustavo ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1998, acumulando vasta experiência operacional, administrativa e de inteligência ao longo de sua carreira.
Em sua jornada profissional, serviu em importantes unidades da instituição, destacando-se sua atuação na Corregedoria da Polícia Militar e especialmente, no Quarto Batalhão de Polícia Militar do Interior, onde passou a atuar a partir de 2005.
De acordo com a PM, ele exerceu funções estratégicas no âmbito do Quarto Batalhão, onde atuou como comandante de Força Patrulha, comandante de Base Comunitária de Segurança, comandante de Pelotão de Força Tática, oficial de Inteligência, comandante de Companhia de Área e da Companhia de Força Tática, coordenador Operacional e subcomandante de Batalhão.
"Sua experiência e comprometimento com a missão policialmilitar consolidaram uma trajetória de liderança pautada pela dedicação ao serviço público e à segurança da sociedade", destaca a corporação.
O 4° Batalhão de Polícia Militar do Interior é responsável pelo policiamento preventivo e ostensivo em 19 municípios da região de Bauru, dividido nas seguintes Companhias: 1.ª (regiões centro e sul de Bauru), 2.ª (cidade de Pirajuí e região), 3.ª (regiões oeste e noroeste de Bauru), 4.ª (regiões norte, leste e sudeste de Bauru), 5.ª (cidade de Lençóis Paulista e região) e 6.ª (cidade de Pederneiras e região), além da Companhia de Força Tática.