São Manuel - Um homem de 40 anos morreu, na tarde deste domingo (7), após sofrer um acidente com sua motocicleta na altura do quilômetro 4 da rodovia José Cicarelli (SP-251), que liga o município de São Manuel (69 quilômetros de Bauru) à rodovia João Mellão (SP-255). O sepultamento ocorreu na tarde desta segunda-feira (8), no Cemitério de Aparecida de São Manuel, e as circunstâncias da ocorrência são investigadas pela Polícia Civil.

De acordo com o registro policial, familiares de Vagner Ribeiro Pereira foram acionados pelo Hospital de São Manuel, por volta das 18h, e informados que ele não havia resistido a graves ferimentos decorrentes de um acidente de moto ocorrido por volta das 16h30, e atendido pela Polícia Rodoviária. O irmão dele procurou o plantão policial para comunicar o óbito e um boletim de ocorrência (BO) foi registrado para que o caso seja apurado.