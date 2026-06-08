A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) divulgou uma nota de repúdio contra a decisão da União Europeia (UE) de impor novas restrições à importação de carnes, mel e subprodutos de origem animal provenientes do Brasil. A entidade classificou a medida como discriminatória e cobrou uma postura mais firme do governo federal nas negociações comerciais internacionais.

Segundo a Faesp, a decisão europeia contraria o entendimento construído ao longo de 25 anos de negociações entre a União Europeia e o Mercosul. Para a entidade, as novas exigências representam uma mudança unilateral das regras estabelecidas e criam obstáculos ao comércio sem respaldo técnico ou científico. No documento, a federação afirma que as justificativas relacionadas ao uso de antibióticos não se sustentam, alegando que países concorrentes do Brasil, como Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, utilizam os mesmos produtos fitossanitários sem sofrer restrições semelhantes por parte do bloco europeu.

A entidade também destacou a qualidade sanitária da pecuária brasileira, afirmando que o país mantém elevados padrões de controle e reconhecimento internacional na produção agropecuária.