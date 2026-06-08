O bauruense João Victor Teófilo foi o único representante do Brasil participante no II Open Dialogue, um dos maiores eventos internacionais voltados ao debate sobre desenvolvimento global e relações internacionais, realizado entre os dias 27 e 29 de abril, em Moscou, na Rússia. O encontro reuniu autoridades, acadêmicos, pesquisadores e especialistas de diversos países para discutir os desafios e perspectivas da economia mundial nos próximos anos.
O processo de seleção para o encontro foi disputado. Mais de 1,5 mil candidatos de mais de 100 nações participaram da seleção, mas apenas 100 especialistas foram convidados para a etapa presencial em Moscou. Entre eles, apenas um brasileiro foi escolhido para representar o país. Promovido pelo projeto internacional The Future of the World. A New Platform for Global Growth, o fórum foi organizado pelo National Centre Russia em parceria com o Trim Center of Expertise. A abertura contou com a participação do presidente russo, Vladimir Putin, que defendeu a ampliação do diálogo internacional baseado na igualdade, no respeito mútuo e na cooperação entre os países.
Durante o evento, João Victor também teve a oportunidade de se reunir com Maxim Oreshkin, vice-chefe do Gabinete Executivo Presidencial da Rússia e ex-ministro do Desenvolvimento Econômico do país. No fórum, o bauruense apresentou o artigo How Can We Build Intercultural Dialogue in a Fragmented Media World? (Como podemos construir um diálogo intercultural em um mundo midiático fragmentado?), posteriormente publicado no livro oficial do evento, Investments in Technology, editado pelo National Centre Russia.
No trabalho, João Victor analisou os desafios da construção do diálogo intercultural em um cenário de crescente polarização informacional. Entre os pontos abordados estão a concentração de narrativas em grandes centros de influência global, os impactos das restrições a determinados veículos de comunicação e a necessidade de ampliar o acesso da população a diferentes perspectivas para fortalecer o pensamento crítico.
Segundo ele, a pluralidade de fontes é um elemento fundamental para que sociedades possam formar opiniões de maneira independente e compreender melhor questões internacionais complexas. “Foi uma honra imensa ser o único brasileiro neste grupo restrito de especialistas em Moscou. Ouvir o presidente Vladimir Putin destacar a necessidade de um diálogo sem visões impostas reforçou exatamente a tese que levei ao fórum: precisamos de pluralidade para que as sociedades se entendam”, afirmou João Victor.
O bauruense também destacou a importância de desenvolver uma análise crítica sobre as informações consumidas diariamente. “Na América Latina, muitas vezes consumimos narrativas internacionais que vêm empacotadas por grandes agências de notícias, sem adaptação ou senso crítico. O verdadeiro diálogo intercultural exige ouvir, comparar e ter pensamento crítico sobre diversos assuntos. A desqualificação prévia de um país ou de um veículo de comunicação é o oposto de tentar entender o mundo”, declarou.
Participação internacional
Esta não foi a primeira representação exclusiva do Brasil em eventos ligados à comunicação e cooperação internacional na Rússia. Em outubro de 2025, o bauense foi o único indicado do país ao prêmio internacional de mídia Honest View Media Award, promovido pela Casa Russa.
A indicação ocorreu em razão de uma reportagem em vídeo produzida para a RT Academy sobre o Regimento Imortal da comunidade russa em São Paulo, iniciativa que homenageou soldados brasileiros e soviéticos mortos durante a Segunda Guerra Mundial.