O bauruense João Victor Teófilo foi o único representante do Brasil participante no II Open Dialogue, um dos maiores eventos internacionais voltados ao debate sobre desenvolvimento global e relações internacionais, realizado entre os dias 27 e 29 de abril, em Moscou, na Rússia. O encontro reuniu autoridades, acadêmicos, pesquisadores e especialistas de diversos países para discutir os desafios e perspectivas da economia mundial nos próximos anos.

O processo de seleção para o encontro foi disputado. Mais de 1,5 mil candidatos de mais de 100 nações participaram da seleção, mas apenas 100 especialistas foram convidados para a etapa presencial em Moscou. Entre eles, apenas um brasileiro foi escolhido para representar o país. Promovido pelo projeto internacional The Future of the World. A New Platform for Global Growth, o fórum foi organizado pelo National Centre Russia em parceria com o Trim Center of Expertise. A abertura contou com a participação do presidente russo, Vladimir Putin, que defendeu a ampliação do diálogo internacional baseado na igualdade, no respeito mútuo e na cooperação entre os países.

Durante o evento, João Victor também teve a oportunidade de se reunir com Maxim Oreshkin, vice-chefe do Gabinete Executivo Presidencial da Rússia e ex-ministro do Desenvolvimento Econômico do país. No fórum, o bauruense apresentou o artigo How Can We Build Intercultural Dialogue in a Fragmented Media World? (Como podemos construir um diálogo intercultural em um mundo midiático fragmentado?), posteriormente publicado no livro oficial do evento, Investments in Technology, editado pelo National Centre Russia.