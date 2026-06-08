Bauru voltou do Jogos da Melhor Idade (Jomi) de São Manuel com um quarto lugar no vôlei feminino adaptado 70+. O time foi composto por oito jogadoras do Somos Vôlei Bauru e quatro da Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru). No duelo decisivo, que valia o bronze, a medalha ficou com Botucatu por 2 sets a 1 (12x15/15x12/10x15).
Com o 60+, integralmente representado por atletas do Somos Vôlei, a equipe avançou até as quartas de final, quando foi superada por Pirassununga por 2 a 0 (06x15/ 07x15). Ao todo, Bauru encerrou o torneio com cinco resultados positivos e cinco derrotas. No 60+, os triunfos foram sobre Piratininga e Lins – e derrotas para São Pedro e Pirassununga.
No 70+, vitórias em cima de Mineiros do Tietê, Macatuba e São Carlos – e derrotas para Pirassununga, Piracicaba e Botucatu. O técnico foi Carlos Lenta, do Somos Vôlei. O Jomi reuniu 1.000 participantes de 41 municípios da região entre 2 e 7 de junho.
Incentivo
O Somos Vôlei Bauru tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel (Secretaria de Esportes e Lazer). Idealização: Associação Garra de Tigre. Detalhes: (14) 99145-0691.