A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 267 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Ajudante de caminhão – 2 vagas
Ajudante geral - apoio loja – 2 vagas
Analista da Governança de TI – 1 vaga
Analista de Operações I - Administrativo – 10 vagas
Aprendiz Administrativo – 1 vaga
Assistente de Infraestrutura de TI – 1 vaga
Assistente Jurídico – 2 vagas
Auxiliar Administrativo (Controle de Ponto) – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar câmara fria – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 4 vagas
Auxiliar de laboratório – 1 vaga
Auxiliar de limpeza - vaga exclusiva para PCD – 2 vagas
Auxiliar de limpeza tarde/noite – 1 vaga
Auxiliar de loja – 6 vagas
Auxiliar de manutenção predial – 1 vaga
Auxiliar de pintura – 1 vaga
Auxiliar elétrico – 2 vagas
Auxiliar logístico – 200 vagas
Auxiliar mecânico – 4 vagas
Auxiliar Operacional I – 2 vagas
Açougueiro – 1 vaga
Empregada doméstica – 1 vaga
Empregada doméstica (com disponibilidade para dormir aos fins de semana) – 1 vaga
Estágio Atendimento (Ensino Médio) – 1 vaga
Gestor de tráfego – 1 vaga
Motorista/entregador – 1 vaga
Operador de caixa – 3 vagas
Operador de empilhadeira – 1 vaga
Pintor de pintura eletrostática – 1 vaga
Preparador funilaria – 1 vaga
Recepcionista – 1 vaga
Técnico de Segurança – 1 vaga
Vendedor – 1 vaga
Vendedor (a) interno (a) – 2 vagas
Vendedor interno loja de plantas – 2 vagas
Vendedora – 1 vaga
Vendas – SDR – 1 vaga