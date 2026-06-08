Uma tarde até então comum no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, acabou servindo de palco para um capítulo precoce da história de um dos maiores talentos do futebol brasileiro da atual geração: Endrick. Na época, ainda longe dos holofotes do time profissional e da Seleção Brasileira, e com apenas 12 anos de idade, o atacante já mostrava sinais de que estava destinado a voos mais altos. No dia 4 de novembro de 2018, defendendo o time titular Sub-13 do Palmeiras no Campeonato Paulista desta categoria, o então garoto foi destaque e decidiu o jogo com o segundo gol na vitória diante do Norusquinha por 2 a 0, pela partida de ida da semifinal do estadual. O técnico noroestino naquela brilhante campanha, com a quarta força de São Paulo, era o bauruense Leandro Barboza, o Mumu.

No jogo de volta, o Palmeiras venceu novamente o time de Bauru, desta vez na Capital, no dia 11, por 6 a 1. Na final contra o São Paulo, o Palmeiras de Endrick e companhia venceu os dois jogos contra o Tricolor, por 3 a 0 e 3 a 1, e sagrou-se campeão paulista.

Endrick dividiu a artilharia com 16 gols. Em 2019, com os mesmos 12 anos, já era titular da categoria acima, o Sub-15. Aos 15 anos, pulou o Sub-17 e o Sub-20 e foi treinar direto com o profissional do Palmeiras. Ele assinou o seu primeiro contrato profissional com o Verdão no exato dia em que completou 16 anos, em 21 de julho de 2022. A venda de Endrick do Palmeiras para o Real Madrid foi oficializada em 15 de dezembro de 2022. A negociação totalizou 72 milhões de euros (cerca de R$ 409 milhões na cotação da época).