Guardas civis municipais (GCM) de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru) prenderam na cidade, neste domingo (7), um motorista que dirigia embriagado, perdeu o controle da direção ao passar por uma lombada e depois colidiu contra o muro de uma residência na rua Raul Torres, no Jardim Brasil. Além de destruir a parede, se ferir e também causar prejuízos ao proprietário do imóvel, o automóvel chegou a invadir o quintal. Por sorte, não havia nenhum morador naquela área externa da casa.

Segundo a GCM, o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, voz pastosa e andar cambaleante, além de admitir ter ingerido bebida alcoólica. Ele, no entanto, se recusou a realizar o teste do etilômetro (bafômetro).

Após atendimento médico, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve sua prisão em flagrante decretada por embriaguez ao volante. Como determina a lei, o delegado plantonista arbitrou fiança de R$ 3 mil, que foi paga pelo motorista. Ele responderá pelo crime de trânsito em liberdade.