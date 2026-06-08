09 de junho de 2026
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EM BOTUCATU

Motorista embriagado quebra muro e invade quintal de casa

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O condutor foi preso por embriaguez e pagou fiança de R$ 3 mil para responder em liberdade
O condutor foi preso por embriaguez e pagou fiança de R$ 3 mil para responder em liberdade

Guardas civis municipais (GCM) de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru) prenderam na cidade, neste domingo (7), um motorista que dirigia embriagado, perdeu o controle da direção ao passar por uma lombada e depois colidiu contra o muro de uma residência na rua Raul Torres, no Jardim Brasil. Além de destruir a parede, se ferir e também causar prejuízos ao proprietário do imóvel, o automóvel chegou a invadir o quintal. Por sorte, não havia nenhum morador naquela área externa da casa.

Segundo a GCM, o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, voz pastosa e andar cambaleante, além de admitir ter ingerido bebida alcoólica. Ele, no entanto, se recusou a realizar o teste do etilômetro (bafômetro).

Após atendimento médico, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve sua prisão em flagrante decretada por embriaguez ao volante. Como determina a lei, o delegado plantonista arbitrou fiança de R$ 3 mil, que foi paga pelo motorista. Ele responderá pelo crime de trânsito em liberdade.

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