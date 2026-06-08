Bauru e cidades da região têm previsão de chuva a partir desta quarta-feira (10), segundo dados do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Isso ocorre devido, de acordo com o instituto, ao desenvolvimento de áreas de instabilidade que avançam pelo Estado de São Paulo, aumentando a nebulosidade e causando chuvas isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas em várias regiões do estado ao longo do dia. A última vez que choveu no município foi há 14 dias.

Na quinta-feira (11), a formação de um sistema de baixa pressão intensifica a condição de instabilidade sobre a região de Bauru, permanecendo até a sexta-feira (12). As temperaturas entrarão em declínio ao longo de toda a semana. Os termômetros devem marcar temperaturas entre 11 graus de mínima e 24 graus de máxima.

Antes de as chuvas retornarem, a semana começa com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens, sem previsão de chuva em todas as regiões paulistas, em razão da presença de uma massa de ar frio e seco. As temperaturas continuarão amenas entre a noite e o início da manhã e em gradativa elevação durante a tarde.