Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (7), em um condomínio residencial na região da Vila Aviação, em Bauru, acusado de violência doméstica, lesão corporal contra a companheira e posse irregular de arma de fogo. Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 1a Companhia foram acionadas via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de agressão contra mulher. No local, a vítima relatou ter sido agredida física e verbalmente pelo marido e informou ainda que ele mantinha armas de fogo dentro do apartamento.

De acordo com o registro policial, o suspeito apresentava sinais de embriaguez, com forte odor de álcool, e teria desacatado os policiais durante a abordagem. Em razão da resistência e do comportamento agressivo, os agentes utilizaram força moderada e algemas para conter o homem, que foi encaminhado ao plantão policial.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam duas armas de fogo encontradas no imóvel, sendo uma espingarda e uma arma de calibre 32. O material foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.