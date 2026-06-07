Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (7), no bairro Tangarás, em Bauru. Ele é acusado de tentar furtar uma residência que está em construção na região. De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais militares realizavam um patrulhamento de rotina pela rua Galiano de Martino quando flagraram o indivíduo saindo correndo de dentro da obra.

Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordá-lo a cerca de um quarteirão de distância. Ao ser questionado sobre a fuga, o suspeito inicialmente alegou que havia entrado no imóvel apenas para consumir entorpecentes. No entanto, um vizinho da obra procurou a equipe policial e relatou ter ouvido forte barulho de objetos caindo e quebrando pouco antes da abordagem.

Diante do relato, os policiais retornaram ao endereço junto com o construtor responsável pela obra. No interior do imóvel, constatou-se que uma janela havia sido arrombada e uma porta estava completamente destruída e cortada em pedaços. Na mochila do acusado, os policiais encontraram um alicate de corte com cabo laranja, além de preservativos, lubrificante e uma carteira. As ferramentas e pertences foram apreendidos pela Polícia Civil.