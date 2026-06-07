Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (7), no bairro Tangarás, em Bauru. Ele é acusado de tentar furtar uma residência que está em construção na região. De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais militares realizavam um patrulhamento de rotina pela rua Galiano de Martino quando flagraram o indivíduo saindo correndo de dentro da obra.
Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordá-lo a cerca de um quarteirão de distância. Ao ser questionado sobre a fuga, o suspeito inicialmente alegou que havia entrado no imóvel apenas para consumir entorpecentes. No entanto, um vizinho da obra procurou a equipe policial e relatou ter ouvido forte barulho de objetos caindo e quebrando pouco antes da abordagem.
Diante do relato, os policiais retornaram ao endereço junto com o construtor responsável pela obra. No interior do imóvel, constatou-se que uma janela havia sido arrombada e uma porta estava completamente destruída e cortada em pedaços. Na mochila do acusado, os policiais encontraram um alicate de corte com cabo laranja, além de preservativos, lubrificante e uma carteira. As ferramentas e pertences foram apreendidos pela Polícia Civil.
O suspeito informou ser morador de rua e não soube indicar endereços ou contatos de familiares ou advogados. O delegado de plantão na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru ratificou a prisão em flagrante por tentativa de furto qualificado, com destruição de obstáculo. Após passar por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), o indiciado foi encaminhado à custódia e permanece à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia.