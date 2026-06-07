Ecossistema é a palavra da moda. Sempre aparece em eventos, apresentações e estratégias de inovação. Mas pouca gente opera como ecossistema de verdade. Isso acontece porque ecossistema não é uma plataforma isolada, nem uma lista de parceiros, tampouco um conjunto de integrações técnicas. Ecossistema é quando diferentes empresas, competências, tecnologias e agentes conseguem atuar de forma coordenada para gerar valor juntos.

É uma lógica complexa e conjunta. Envolve colaboração, governança, troca de dados, complementaridade de capacidades, modelos de parceria, canais, implementação, suporte e construção conjunta de valor para o cliente.

Por isso, o tema deixou de ser apenas conceitual e passou a ser estratégico. A PwC projeta que, até 2030, cerca de dois terços da atividade econômica global devem acontecer dentro de ecossistemas de negócios. Além disso, os principais fóruns globais de negócios ajudam a mostrar como essa agenda ganhou centralidade, a exemplo do SXSW, que reforçou o debate sobre plataformas distribuídas, IA e colaboração em rede como base da nova economia. Ao mesmo tempo, o Gartner mostra que apenas 48% das iniciativas digitais atingem ou superam plenamente suas metas de negócio. O principal erro está em tratar ecossistema como discurso de inovação, e não como estrutura real de entrega. Operar como ecossistema exige muito mais do que conexão técnica. Exige alinhamento entre empresas, clareza de papéis, confiança, governança, fluxos bem definidos e capacidade de coordenar diferentes participantes em torno de uma jornada comum. É isso que faz uma rede funcionar como ecossistema, e não apenas coexistir como um conjunto de partes desconectadas.