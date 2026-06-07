Os números divulgados pela Gallup não representam apenas estatísticas frias de uma pesquisa de opinião. Eles revelam um sentimento que atravessa ruas, supermercados, postos de combustíveis e lares americanos: a perda gradual da confiança no futuro.

A queda do Índice de Confiança Econômica para -45, o pior resultado desde 2022, mostra que existe uma distância crescente entre os indicadores oficiais e a percepção das pessoas comuns. Enquanto governos e especialistas debatem percentuais, taxas e projeções, milhões de cidadãos fazem cálculos mais simples e imediatos: quanto custa encher o tanque, pagar o aluguel, comprar alimentos e manter o padrão de vida da família.

A economia possui uma característica que muitas vezes escapa aos discursos políticos. Ela não é medida apenas pelos gráficos apresentados em coletivas de imprensa. Ela é avaliada diariamente pelo consumidor diante da prateleira do mercado, pelo trabalhador ao receber seu salário e pelo aposentado ao conferir o extrato bancário. É nesse terreno da vida real que a confiança econômica está sendo derrotada. Os dados revelam que apenas 16% dos americanos classificam a economia como excelente ou boa. Mais significativo ainda é o fato de que 76% acreditam que as condições estão piorando. Quando três em cada quatro pessoas enxergam um horizonte negativo, o problema deixa de ser apenas econômico e passa a ser social e psicológico.