Muitas vezes me vejo perguntando o que realmente aconteceu com Bauru. Vim para essa cidade a tiracolo do meu pai em 1957, sr. Macedo. Meu falecido pai inaugurou o Corpo de Bombeiro de Bauru.

Deixei a cidade algumas vezes por motivos profissionais, mas a saudade sempre me trazia de volta à "terrinha". Cresci, casei, tive filhos, netos, mas a "âncora" afetiva sempre me "prendeu" a essa cidade.

Sou do tempo do comércio pujante, que atraia milhares de visitantes da região em busca de novidades que não chegavam as "lojinhas" das pequenas cidades ao entorno. A indústria e o comércio geravam empregos, as regionais traziam consigo o alto escalão que, por serem bem remunerados, gastavam muito em nosso comércio.