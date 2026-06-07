Estou lembrando que as fotografias do meu tempo de criança eram dos irmãos Giaxa e Guedes, nomes fundamentais e importantes na história visual de Bauru, a eles o meu respeito e admiração, mas o assunto é outro...
Estive vendo a foto que estava estampada em todos os jornais e revista do Brasil, mas não vi tapete vermelho e muita pompa e respeito do Trump... Mas aí e outro patamar.
Essa foto e o esforço para transformar uma foto de poucos minutos em acontecimento histórico. O jornalista Lauro Jardim já transformou a foto rapidamente em manchete. William Waack, em seu programa na CNN, afirmou que: "Flávio Bolsonaro usa Trump para abafar escândalos". O noticiário da imprensa independente continua perguntando sobre relações, favorecimento e o caso vergonhoso, imoral, do Banco Master.
No fundo, esta foto, na minha opinião, é marketing de contenção de danos. Pergunto eu, para esclarecer bem este momento político e o que seria marketing de contenção e danos? O marketing de contenção de danos refere-se à estratégia adotada pela pré-campanha de Flávio Bolsonaro, do PL do Waldemar Neto, para tentar abafar a crise causada pelo vazamento de áudios, ligando o senador ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro (Banco Master).
A viagem aos Estados Unidos e a foto com Trump buscaram criar uma "agenda positiva". A verdade é que a ida a Washington, todo mundo sabe, até a extrema direita concorda, teve como objetivo muito mais doméstico do que institucional. Aquela foto final um de pé fazendo pose o outro com cara de paisagem e o Trump ... Pensando "ai, meu saco, mais uma foto, outra vez...".
O que esta foto não consegue apagar são as perguntas que continuam esperando respostas. Nenhuma pose ao lado de Trump transforma esquemas escusos em Estadismo.
O presidente Lula entrou na Casa Branca com Trump vindo buscá-lo pela porta da frente com tapete vermelho para discutir os problemas de uma nação. Flavinho Bolsonaro entrou apenas para produzir uma nova foto de perfil antes que o noticiário brasileiro bata novamente à sua porta e ai não tem "quem é?".