Estou lembrando que as fotografias do meu tempo de criança eram dos irmãos Giaxa e Guedes, nomes fundamentais e importantes na história visual de Bauru, a eles o meu respeito e admiração, mas o assunto é outro...

Estive vendo a foto que estava estampada em todos os jornais e revista do Brasil, mas não vi tapete vermelho e muita pompa e respeito do Trump... Mas aí e outro patamar.

Essa foto e o esforço para transformar uma foto de poucos minutos em acontecimento histórico. O jornalista Lauro Jardim já transformou a foto rapidamente em manchete. William Waack, em seu programa na CNN, afirmou que: "Flávio Bolsonaro usa Trump para abafar escândalos". O noticiário da imprensa independente continua perguntando sobre relações, favorecimento e o caso vergonhoso, imoral, do Banco Master.