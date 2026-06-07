O fundo de quadra do Sesi Vôlei Bauru tem um reforço de peso para a temporada 26-27. A quarta melhor passadora da Superliga 25-26 e uma das revelações da liga nacional, Letícia Moura, a "Lelê", chega na equipe bauruense para as próximas competições após uma temporada no Tijuca Vôlei.
Apesar do rebaixamento com o Tijuca Vôlei na última temporada, Lelê foi um dos grandes destaques do time carioca no torneio, sendo a quarta jogadora na recepção, com 67,6% de eficiência, e se mantendo entre as cinco melhores durante toda a Superliga.
Mesmo com pouca idade, Lelê já vai para sua oitava temporada estando na Superliga. A jovem líbero já entrou em quadra, na época pelo Fluminense, na temporada 2019/20. Lelê teve grande passagem pelo tricolor carioca, crescendo desde as categorias de base e sendo titular do clube de 2021/22 até 2023/24, temporadas que o time alcançou as quartas de final da Superliga.
Após uma temporada com pouca minutagem em quadra em 2024/25, Lelê rumou para o Tijuca Vôlei, chegando como um dos pilares do projeto após o retorno para a primeira divisão. Além de sua história com o Fluminense e, mais recentemente, com o Tijuca Vôlei, a líbero foi nome carimbado nas convocações da Seleção Brasileira de base. A nova atleta do Sesi Vôlei Bauru chegou a capitanear o Sub-21 na conquista do Sul-Americano, sendo a primeira líbero da história a ser capitã da Seleção Brasileira.
Letícia "Lelê" Araujo Almeida Holanda Moura tem 23 anos, 1,64m de altura e é natural do Rio de Janeiro (RJ). A líbero fez suas categorias de base no Fluminense e soma passagem de uma temporada pelo Tijuca Vôlei. Sua primeira convocação para a Seleção Brasileira foi em 2018, para a categoria Sub-18. Desde então, foi campeã Sul-Americano Sub-21, Pan-Americano Júnior, e soma duas medalhas de bronze do Mundial, uma no Sub-19 e outra no Sub-21.