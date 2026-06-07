09 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
REFORÇO

Sesi Vôlei Bauru contrata Lelê, líbero de destaque da Superliga

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Jovem de 23 anos, Letícia Moura reforça fundo de quadra bauruense após temporada no Tijuca Vôlei
Jovem de 23 anos, Letícia Moura reforça fundo de quadra bauruense após temporada no Tijuca Vôlei

O fundo de quadra do Sesi Vôlei Bauru tem um reforço de peso para a temporada 26-27. A quarta melhor passadora da Superliga 25-26 e uma das revelações da liga nacional, Letícia Moura, a "Lelê", chega na equipe bauruense para as próximas competições após uma temporada no Tijuca Vôlei.

Apesar do rebaixamento com o Tijuca Vôlei na última temporada, Lelê foi um dos grandes destaques do time carioca no torneio, sendo a quarta jogadora na recepção, com 67,6% de eficiência, e se mantendo entre as cinco melhores durante toda a Superliga.

Mesmo com pouca idade, Lelê já vai para sua oitava temporada estando na Superliga. A jovem líbero já entrou em quadra, na época pelo Fluminense, na temporada 2019/20. Lelê teve grande passagem pelo tricolor carioca, crescendo desde as categorias de base e sendo titular do clube de 2021/22 até 2023/24, temporadas que o time alcançou as quartas de final da Superliga.

Após uma temporada com pouca minutagem em quadra em 2024/25, Lelê rumou para o Tijuca Vôlei, chegando como um dos pilares do projeto após o retorno para a primeira divisão. Além de sua história com o Fluminense e, mais recentemente, com o Tijuca Vôlei, a líbero foi nome carimbado nas convocações da Seleção Brasileira de base. A nova atleta do Sesi Vôlei Bauru chegou a capitanear o Sub-21 na conquista do Sul-Americano, sendo a primeira líbero da história a ser capitã da Seleção Brasileira.

Letícia "Lelê" Araujo Almeida Holanda Moura tem 23 anos, 1,64m de altura e é natural do Rio de Janeiro (RJ). A líbero fez suas categorias de base no Fluminense e soma passagem de uma temporada pelo Tijuca Vôlei. Sua primeira convocação para a Seleção Brasileira foi em 2018, para a categoria Sub-18. Desde então, foi campeã Sul-Americano Sub-21, Pan-Americano Júnior, e soma duas medalhas de bronze do Mundial, uma no Sub-19 e outra no Sub-21.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários