O fundo de quadra do Sesi Vôlei Bauru tem um reforço de peso para a temporada 26-27. A quarta melhor passadora da Superliga 25-26 e uma das revelações da liga nacional, Letícia Moura, a "Lelê", chega na equipe bauruense para as próximas competições após uma temporada no Tijuca Vôlei.

Apesar do rebaixamento com o Tijuca Vôlei na última temporada, Lelê foi um dos grandes destaques do time carioca no torneio, sendo a quarta jogadora na recepção, com 67,6% de eficiência, e se mantendo entre as cinco melhores durante toda a Superliga.

Mesmo com pouca idade, Lelê já vai para sua oitava temporada estando na Superliga. A jovem líbero já entrou em quadra, na época pelo Fluminense, na temporada 2019/20. Lelê teve grande passagem pelo tricolor carioca, crescendo desde as categorias de base e sendo titular do clube de 2021/22 até 2023/24, temporadas que o time alcançou as quartas de final da Superliga.