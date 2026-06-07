A equipe juvenil de natação da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) participou, no último final de semana, do Campeonato Paulista Juvenil de Inverno - Troféu "João Sasaki", realizado entre os dias 29 e 31 de maio, no Parque Aquático do Sport Club Corinthians Paulista, na cidade de São Paulo (SP). A competição foi organizada pela Federação Aquática Paulista (FAP).

O campeonato reuniu 357 atletas, representando 50 equipes de todo o Estado de São Paulo, consolidando-se como uma das principais competições do primeiro semestre para a categoria juvenil.

Representada por seis atletas, a ABDA obteve resultados expressivos, com melhora de marcas pessoais e a conquista de índices para os campeonatos nacionais da temporada.