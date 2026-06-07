A equipe juvenil de natação da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) participou, no último final de semana, do Campeonato Paulista Juvenil de Inverno - Troféu "João Sasaki", realizado entre os dias 29 e 31 de maio, no Parque Aquático do Sport Club Corinthians Paulista, na cidade de São Paulo (SP). A competição foi organizada pela Federação Aquática Paulista (FAP).
O campeonato reuniu 357 atletas, representando 50 equipes de todo o Estado de São Paulo, consolidando-se como uma das principais competições do primeiro semestre para a categoria juvenil.
Representada por seis atletas, a ABDA obteve resultados expressivos, com melhora de marcas pessoais e a conquista de índices para os campeonatos nacionais da temporada.
Entre os destaques da equipe bauruense estiveram Carolina Storti Arroteia, que conquistou o 4º lugar na prova dos 200 metros borboleta, e João Guilherme Sanfelice Duarte, que terminou na 5ª colocação nas provas dos 200 metros livre e 400 metros livre.
De acordo com o treinador Helton Nakagawa, que acompanhou a delegação durante a competição, os resultados reforçam a evolução da equipe ao longo da temporada.
"Foi uma competição muito importante para avaliarmos o desenvolvimento dos atletas. Conseguimos melhorar tempos, conquistar índices para competições nacionais e seguimos focados na preparação para os próximos desafios", destacou.
Agora, a equipe volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro Juvenil, que será realizado entre os dias 15 e 19 de junho, na cidade de Recife (PE), reunindo os principais nadadores da categoria no país.