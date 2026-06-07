O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL), por decisão colegiada de sua Câmara Técnica, formalizou, em segunda votação, a criação de um grupo permanente de acompanhamento técnico voltado ao suporte das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil dos municípios inseridos na área de abrangência da bacia.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer as ações de monitoramento hidrológico e ampliar a capacidade de resposta dos municípios diante de eventos climáticos extremos durante o próximo período hidrológico 2026/2027.
O CBH-RL já comunicou oficialmente a criação do grupo à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, por meio de ofício, detalhando sua composição, metodologia de acompanhamento e objetivos operacionais.
O vice-presidente do Comitê, o gestor ambiental e vereador de Borebi Helton Grava Falconério, destacou que a criação do grupo representa um avanço significativo para a segurança ambiental e a gestão preventiva de riscos hidrológicos.
Atribuições
Entre as principais atribuições do novo grupo está a emissão de alertas precoces com assertividade superior a 90%, e antecedência de até 20 dias, permitindo que os órgãos municipais de proteção e defesa civil adotem medidas preventivas e planos de contingência de forma antecipada.
No grupo, também será possível prestar suporte técnico especializado às coordenadorias municipais de proteção e defesa civil em situações de enchentes, inundações e demais ocorrências hidrológicas que possam afetar os municípios da bacia.
"Esse apoio incluirá a realização de monitoramento e análises técnicas das condições de drenagem e do comportamento hidrológico dos principais rios da região, subsidiando a tomada de decisão dos gestores públicos e das equipes operacionais de resposta", explica o Comitê.
"A relevância desse suporte foi evidenciada no início de 2026, durante ocorrências registradas no município de São Manuel, quando análises técnicas e avaliações hidrológicas contribuíram para o acompanhamento da evolução do evento hidrológico ocorrido e para a adoção de respostas imediatas aos impactos registrados no município", completa.
De acordo com o órgão, a iniciativa tem como base os resultados positivos alcançados durante o período hidrológico 2025/2026, quando a metodologia foi aplicada em caráter experimental.
"Na ocasião, as informações técnicas compartilhadas possibilitaram que a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Barra Bonita se antecipasse à ocorrência de um evento hidrológico severo, implementando ações preventivas que contribuíram para a absorção dos impactos à população, evitando danos estruturais significativos", ressalta.
Metodologia
A mesma metodologia empregada na fase experimental será utilizada no acompanhamento do próximo ciclo hidrológico, com aperfeiçoamentos decorrentes das avaliações técnicas realizadas ao longo do período de testes.
"A expectativa é que a atuação integrada entre o CBH-RL e os órgãos municipais de proteção e defesa civil fortaleça a gestão de riscos e desastres, promovendo maior segurança às comunidades situadas na Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis e ampliando a capacidade regional de prevenção, monitoramento e resposta a eventos hidrológicos e climáticos extremos", declara o Comitê.