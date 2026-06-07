O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL), por decisão colegiada de sua Câmara Técnica, formalizou, em segunda votação, a criação de um grupo permanente de acompanhamento técnico voltado ao suporte das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil dos municípios inseridos na área de abrangência da bacia.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer as ações de monitoramento hidrológico e ampliar a capacidade de resposta dos municípios diante de eventos climáticos extremos durante o próximo período hidrológico 2026/2027.

O CBH-RL já comunicou oficialmente a criação do grupo à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, por meio de ofício, detalhando sua composição, metodologia de acompanhamento e objetivos operacionais.