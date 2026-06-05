Lins - A Polícia Civil, através de equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins (102 quilômetros de Bauru), apreendeu um adolescente de 17 anos que estava com 17 porções de cocaína destinadas ao tráfico no interior do recinto de exposições da cidade.

Policiais civis identificaram que três pessoas estavam em atitude suspeita no local e abordaram um homem e duas mulheres, todos adolescentes. Com o homem, foram encontradas as porções de cocaína, que ele disse que se destinavam ao comércio durante uma festa que era realizada no espaço.

Com uma das meninas foi encontrada uma porção de maconha para uso próprio. Os adolescentes foram encaminhados ao plantão policial, sendo que as meninas foram liberadas para os pais, enquanto o menino, que confessou estar praticando o tráfico, foi apreendido e conduzido à Fundação Casa.