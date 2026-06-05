Jaú - Neste sábado (6), às 16h, a Livraria Casa Vamos Ler, no Jaú Shopping, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), promove o lançamento do livro Rio Jaú: Paisagem, Cidade e Natureza, de Anna Maria Lyra.
Publicada pela Editora 11 Letras, de Jaú, a obra de 120 páginas investiga a relação entre a evolução urbana do município e o rio Jaú, buscando compreender como a cidade se desenvolveu ao longo do tempo e quais são os desafios e possibilidades para a construção de uma paisagem urbana mais sustentável.
A partir de uma abordagem que integra história, meio ambiente e planejamento da paisagem, o livro analisa as transformações ocorridas no território e seus impactos sobre o rio e a vida urbana.
Natural de São Paulo, Anna Maria Lyra é graduada em Gestão Ambiental pela Esalq/USP, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Unesp-Bauru e professora da Fatec Jahu.
Sua atuação em projetos socioambientais e na gestão de recursos naturais despertou o interesse pelos rios urbanos, tema que deu origem à pesquisa de mestrado que resultou nesta publicação.
A obra reúne pesquisa documental, análises cartográficas, registros fotográficos e observações de campo para refletir sobre a importância do rio Jaú na formação da cidade e sobre a necessidade de fortalecer os vínculos entre natureza e espaço urbano.
Serviço
Lançamento: Rio Jaú: Paisagem, Cidade e Natureza
Autora: Anna Maria Lyra
Editora: 11 Letras
Data: 6 de junho de 2026 (sábado)
Horário: 16h
Local: Livraria Casa Vamos Ler – Jaú Shopping
Endereço: Av. Dr. Quinzinho, 511 – Chácara Peccioli, Jaú/SP