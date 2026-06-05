Jaú - Neste sábado (6), às 16h, a Livraria Casa Vamos Ler, no Jaú Shopping, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), promove o lançamento do livro Rio Jaú: Paisagem, Cidade e Natureza, de Anna Maria Lyra.

Publicada pela Editora 11 Letras, de Jaú, a obra de 120 páginas investiga a relação entre a evolução urbana do município e o rio Jaú, buscando compreender como a cidade se desenvolveu ao longo do tempo e quais são os desafios e possibilidades para a construção de uma paisagem urbana mais sustentável.

A partir de uma abordagem que integra história, meio ambiente e planejamento da paisagem, o livro analisa as transformações ocorridas no território e seus impactos sobre o rio e a vida urbana.