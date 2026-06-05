Cartórios orientam compradores a verificar a matrícula do imóvel antes de fechar negócio para evitar prejuízos causados por falsos proprietários, corretores fraudulentos e imóveis com restrições legais. Os casos de estelionato envolvendo compra, venda e locação de imóveis registrados no estado de São Paulo têm crescido. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, são cerca de 448 mil ocorrências anuais, o equivalente a mais de 50 golpes por hora, número que representa um aumento de 553% em relação a 2018.

Diante desse cenário, os Cartórios de Registro de Imóveis reforçam a importância da consulta prévia às informações oficiais antes da realização de qualquer transação imobiliária. Para isso, os registros imobiliários disponibilizam a plataforma RI Digital, que reúne dados de mais de 20 milhões de imóveis paulistas e permite verificar a titularidade do bem, sua situação jurídica e possíveis impedimentos para a venda.

A principal ferramenta de segurança oferecida pelo sistema é a certidão digital da matrícula do imóvel. O documento apresenta o histórico completo da propriedade, identifica o proprietário atual e informa a existência de penhoras, dívidas, indisponibilidades ou outras restrições que possam impedir a transferência do bem. Segundo especialistas do setor, muitas fraudes acontecem justamente pela ausência de consulta às bases oficiais. Em diversas negociações, documentos particulares, contratos informais e até anúncios podem ser falsificados para dar aparência de legalidade ao golpe.