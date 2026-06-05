O levantador de peso bauruense Emanuel Simeão Rodrigues, de 21 anos, foi convocado para representar a Seleção Brasileira de Powerlifting no campeonato mundial deste esporte. A competição será disputada em Sun City, na África do Sul, entre os dias 7 e 28 de agosto, e configura-se como o mais alto nível do powerlifting mundial.

O jovem atleta ganhou destaque após conquistar o bicampeonato nacional júnior, superando fortes adversários no torneio sediado em Campinas (SP), no final de abril deste ano. Treinado por Guilherme Scali Mendes, da equipe Versus Strength & Conditioning, Emanuel conquistou a primeira colocação na categoria até 93 kg, registrando a marca de 760 kg levantados, sendo 292,5 kg no agachamento, 185 kg no supino e 282,5 kg no levantamento terra. Além disso, também foi campeão sul-americano de Powerlifting Equipado Júnior em 2025, quebrando quatro recordes em sua participação.

O atleta é estudante de Educação Física na Unesp Bauru e iniciou sua trajetória na modalidade no início de 2023, após incentivo de um professor de academia. Identificado com a modalidade desde as primeiras práticas, Emanuel investiu no esporte como carreira profissional e, após acumular uma sequência de ótimos desempenhos em nível estadual e nacional, demonstra orgulho em poder levar o nome de Bauru ao cenário mundial, não escondendo o entusiasmo em disputar uma medalha pelo seu país: "Isso representa a coroação de todo o meu empenho e dedicação ao esporte nos últimos anos e, além disso, estarei representando minha nação e a minha cidade, enfrentando atletas do mais alto nível da modalidade, o que me motiva cada vez mais", afirmou.