O Zoológico Municipal abre nesta segunda (8) a pré-inscrição online do tradicional Curso de Férias de julho que terá como tema ‘Nas trilhas dos biomas brasileiros’. As atividades serão realizadas de 7 a 25 de julho. Os pais e responsáveis interessados deverão realizar uma pré-inscrição da criança no formulário online, cujo link está disponível em https://www.zoobauru.com.br/curso-de-f%C3%A9rias sendo válido das 8h de segunda-feira até às 16h desta terça-feira (9).

O curso será dividido em três módulos direcionados a diferentes faixas etárias.

Aprendendo e Brincando no Zoo (4 a 6 anos) – de 7 a 10 de julho

Eco Zoo Mirim (7 a 10 anos) – de 14 a 17 de julho

Eco Zoo (11 a 15 anos) – de 21 a 25 de julho

O sorteio das vagas será no dia 12 de junho, às 8h. Serão contempladas 40 crianças por faixa etária, sendo 20 meninas e 20 meninos. O sorteio será gravado em vídeo. Os responsáveis que quiserem acompanhar presencialmente o sorteio devem comparecer ao Centro de Educação Ambiental do Zoológico no dia e horário indicados. Logo após o sorteio de vagas, será sorteado o número inicial da lista de espera de cada faixa etária.