O Zoológico Municipal abre nesta segunda (8) a pré-inscrição online do tradicional Curso de Férias de julho que terá como tema ‘Nas trilhas dos biomas brasileiros’. As atividades serão realizadas de 7 a 25 de julho. Os pais e responsáveis interessados deverão realizar uma pré-inscrição da criança no formulário online, cujo link está disponível em https://www.zoobauru.com.br/curso-de-f%C3%A9rias sendo válido das 8h de segunda-feira até às 16h desta terça-feira (9).
O curso será dividido em três módulos direcionados a diferentes faixas etárias.
Aprendendo e Brincando no Zoo (4 a 6 anos) – de 7 a 10 de julho
Eco Zoo Mirim (7 a 10 anos) – de 14 a 17 de julho
Eco Zoo (11 a 15 anos) – de 21 a 25 de julho
O sorteio das vagas será no dia 12 de junho, às 8h. Serão contempladas 40 crianças por faixa etária, sendo 20 meninas e 20 meninos. O sorteio será gravado em vídeo. Os responsáveis que quiserem acompanhar presencialmente o sorteio devem comparecer ao Centro de Educação Ambiental do Zoológico no dia e horário indicados. Logo após o sorteio de vagas, será sorteado o número inicial da lista de espera de cada faixa etária.
O vídeo com a gravação do sorteio será enviado por e-mail para todos os inscritos e divulgado no canal do Youtube do Zoo Bauru no dia 15 de junho. Os responsáveis deverão ficar atentos aos seus e-mails para verificar se a criança inscrita foi sorteada. O Zoológico não se responsabiliza por e-mails direcionados à lixeira, caixa de spam, entre outros, e informa que, nesta etapa, não entrará em contato por telefone.
INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser feita nos dias 16 e 17 de junho. Os responsáveis pelos sorteados deverão comparecer presencialmente no Centro de Educação Ambiental do Zoológico Municipal de Bauru, das 8h às 16h, com o RG da criança sorteada e comprovante de residência. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 para o curso ‘Aprendendo e Brincando no Zoo’, e de R$ 120,00 para os cursos ‘Eco Zoo Mirim’ e ‘Eco Zoo’. O pagamento deve ser feito em dinheiro ou cheque. Não são aceitos cartões, pix ou outras formas de pagamento.
Em caso de não preenchimento das vagas, serão chamados os inscritos da lista de espera, a partir do dia 18 de junho, por telefone. Serão realizadas até três tentativas de contato telefônico. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato no e-mail cursodeferiaszoobauru@gmail.com
SOBRE O TEMA
O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, distribuída em seis biomas únicos e repletos de vida, com a grandiosidade da Amazônia, a riqueza oculta do Cerrado, a impressionante fauna do Pantanal, a resiliência da Caatinga, a exuberância da Mata Atlântica e a vastidão dos Pampas. Cada um desses biomas possui características próprias e abriga milhares de espécies de plantas e animais, muitas delas encontradas apenas em nosso território. Proteger e conservar essa imensa diversidade natural é fundamental para o equilíbrio do clima, a regulação das águas e a sobrevivência da fauna nativa, que enfrenta constantes desafios para manter seus habitats preservados.
O curso convida crianças e jovens a refletirem sobre importância de valorizar a nossa cultura, fauna e flora, compreendendo o papel de cada bioma e a necessidade urgente de conservar a biodiversidade do nosso país. Por meio de atividades dinâmicas, jogos, oficinas e vivências no Zoológico, os participantes aprenderão, de forma leve e divertida, que é possível viver com mais consciência e respeito por todas as formas de vida.