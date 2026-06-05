O Recinto Mello Moraes recebe nesta segunda-feira (8), das 8h30 às 16h, a Feira Ambiental da XXVI Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru (Simab), promovida pela Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab). Diversos parceiros da organização vão promover atividades para todas as faixas etárias, com a participação de secretarias municipais entre os dias 2 a 12 de junho.

Na Feira Ambiental, serão realizadas exposição do Jardim Botânico, Zoológico e Horto Florestal, Departamento de Água e Esgoto (DAE), Emdurb, Secretarias de Saúde e de Agricultura e Abastecimento (Sagra), Ascam, Projeto ‘Bio na Rua’ da Unesp-Bauru, FOB-USP, ITE, Seicho-No-Ie, Legião Mirim de Bauru, Lions Clube, Museu do Café, Petroecol Soluções Ambientais, APTA Regional Bauru, Instituto Thais Viotto, Projeto Crescer, Senac e Instituto Viva Batalha.

Escolas municipais, estaduais e particulares estarão presentes para que os alunos conheçam mais sobre diversas iniciativas voltadas à preservação ambiental. Aberta a todos os interessados, a Feira Ambiental é gratuita e terá ainda doação de mudas de árvores. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho, data criada em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo. No ano de 2000, a Semab implantou a Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru, com intenção de celebrar essa data, discutindo temas ambientais do município e do planeta.