Um motorista de nacionalidade paraguaia foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (3) após ser flagrado transportando quase 20 mil ampolas de medicamentos para emagrecimento e mais de 500 aparelhos eletrônicos escondidos em compartimentos secretos de um caminhão na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Pardinho. As informações são do site Acontecendo Baotucaru.

Durante uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Militar Rodoviária no quilômetro 197 da Rodovia Castello Branco, os agentes abordaram um caminhão e identificaram indícios de irregularidades no veículo. Na vistoria, os policiais localizaram fundos falsos instalados na cabine do caminhão. Os compartimentos clandestinos possuíam um sistema de abertura acionado por senha, utilizado para ocultar a carga transportada.

No interior dos esconderijos foram encontradas 19.960 ampolas de medicamentos para emagrecimento e 516 aparelhos eletrônicos, entre celulares e tablets. De acordo com a Polícia Rodoviária, toda a mercadoria era transportada de forma irregular e foi apreendida. O condutor foi preso em flagrante e os produtos foram encaminhados à Receita Federal em Bauru, órgão responsável pela adoção das medidas administrativas e legais cabíveis em relação à carga.