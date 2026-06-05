Lençóis Paulista - Após a confirmação, pela Secretaria de Estado da Saúde, de um óbito por febre amarela registrado em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, intensificou as medidas de prevenção e proteção da população. Como parte desse trabalho, equipes do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) do Estado, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, estiveram no município, nesta terça-feira (2), para avaliar o cenário epidemiológico e definir estratégias de enfrentamento da doença.

Durante reunião com a chefe do Setor de Vigilância Epidemiológica de Lençóis, Adriana Santana, os técnicos reforçaram a importância da ampliação da cobertura vacinal contra a febre amarela, considerada a principal forma de prevenção da doença. A orientação vai ao encontro das ações já anunciadas pela prefeitura, que promove nesta semana um intensivão de vacinação para ampliar o acesso da população à imunização e atualizar as carteiras vacinais.

Além do reforço na vacinação, a equipe estadual realizou visita técnica ao Distrito de Alfredo Guedes, onde orientou a adoção da estratégia BR-Aedes em locais considerados prioritários, como unidades de saúde, escolas e igrejas. A técnica, conhecida como Borrifação Residual Intradomiciliar para Aedes (BRI-Aedes), consiste na aplicação de inseticida de ação residual em superfícies onde os mosquitos costumam pousar. O produto cria uma barreira química capaz de eliminar mosquitos adultos por período prolongado, contribuindo para reduzir o contato entre vetores e a população em ambientes de grande circulação de pessoas.