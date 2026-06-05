Lençóis Paulista - Após a confirmação, pela Secretaria de Estado da Saúde, de um óbito por febre amarela registrado em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, intensificou as medidas de prevenção e proteção da população. Como parte desse trabalho, equipes do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) do Estado, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, estiveram no município, nesta terça-feira (2), para avaliar o cenário epidemiológico e definir estratégias de enfrentamento da doença.
Durante reunião com a chefe do Setor de Vigilância Epidemiológica de Lençóis, Adriana Santana, os técnicos reforçaram a importância da ampliação da cobertura vacinal contra a febre amarela, considerada a principal forma de prevenção da doença. A orientação vai ao encontro das ações já anunciadas pela prefeitura, que promove nesta semana um intensivão de vacinação para ampliar o acesso da população à imunização e atualizar as carteiras vacinais.
Além do reforço na vacinação, a equipe estadual realizou visita técnica ao Distrito de Alfredo Guedes, onde orientou a adoção da estratégia BR-Aedes em locais considerados prioritários, como unidades de saúde, escolas e igrejas. A técnica, conhecida como Borrifação Residual Intradomiciliar para Aedes (BRI-Aedes), consiste na aplicação de inseticida de ação residual em superfícies onde os mosquitos costumam pousar. O produto cria uma barreira química capaz de eliminar mosquitos adultos por período prolongado, contribuindo para reduzir o contato entre vetores e a população em ambientes de grande circulação de pessoas.
Seguindo a orientação técnica do Estado, a equipe da Vigilância Epidemiológica de Lençóis Paulista realizará, nesta sexta-feira (5), a aplicação da estratégia BR-Aedes em locais considerados prioritários no Distrito de Alfredo Guedes, ampliando as medidas preventivas adotadas pelo município.
Como parte das ações de monitoramento, uma nova etapa dos trabalhos está programada para a próxima segunda-feira (8), quando equipes do GVE do Estado, do Instituto Pasteur e da Vigilância Epidemiológica de Lençóis Paulista realizarão análises de campo no provável local de infecção identificado no Distrito de Alfredo Guedes. A atividade integra a investigação epidemiológica conduzida pelos órgãos de saúde e tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre a circulação viral na região e subsidiar medidas preventivas.
A Secretaria de Saúde destaca que a vacinação continua sendo a medida mais eficaz para prevenir casos graves e óbitos por febre amarela. Por isso, a orientação é que os moradores procurem uma unidade de saúde para verificar sua situação vacinal e receber as orientações adequadas.
Diante do cenário epidemiológico atual, a vacinação também foi ampliada para crianças de 6 a 8 meses de idade. A medida busca aumentar a proteção da população residente em área com recomendação de vacinação.
Pelo calendário de rotina, a vacina contra a febre amarela é aplicada fica da seguinte forma:
• Crianças menores de 5 anos:
6 a 8 meses - dose de intensificação
1.ª dose aos 9 meses
2.ª dose aos 4 anos
• Pessoas com 5 anos ou mais: Dose única
Atualmente, não há recomendação de doses de reforço para quem já recebeu a vacinação conforme o esquema vigente. Pessoas que ainda não foram vacinadas ou possuem esquema vacinal incompleto devem procurar uma unidade de saúde para avaliação dos registros e atualização da carteira vacinal.
Para pessoas com 60 anos ou mais, a vacinação deve ser precedida de avaliação individual, considerando a existência de comorbidades, doenças autoimunes, tratamentos específicos ou uso contínuo de medicamentos que possam contraindicar a aplicação da vacina.
Já para gestantes, a vacinação deve ser avaliada pela equipe de saúde, sendo indicada apenas quando o risco de exposição à doença superar os possíveis riscos relacionados à imunização.
Embora os índices de vacinação tenham apresentado queda nos últimos anos em diversas regiões do país, Lençóis Paulista mantém cobertura vacinal acima da média nacional em diferentes imunizantes. Ainda assim, a Secretaria de Saúde reforça a importância da adesão às campanhas e da manutenção do calendário vacinal atualizado.
As ações desenvolvidas em parceria com os órgãos estaduais integram o conjunto de medidas adotadas pela prefeitura para monitorar a situação epidemiológica do município, fortalecer a prevenção e ampliar a proteção da população diante dos riscos associados à febre amarela e outras doenças transmitidas por mosquitos.