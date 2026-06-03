A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, está com inscrições abertas para a seleção de artistas regionais para a comemoração do aniversário de 130 anos de Bauru, evento que está marcado para os dias 30 de julho a 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes. Estão previstas as contratações de quatro DJs e três cantores ou bandas, de qualquer gênero musical, que serão remunerados com cachê. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de junho. O edital e os formulários de inscrição estão disponíveis em https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/editais.aspx

Os formulários são para pessoa física, MEI e pessoa jurídica. Os interessados devem preencher o formulário apropriado, com as informações e anexos solicitados, conforme o edital. As apresentações terão a duração de uma hora. Os cantores ou bandas poderão realizar apresentações de repertório próprio, cover ou ambos. Serão considerados na pontuação para a seleção critérios como a performance e a trajetória do artista, assim como a adequação e viabilidade da proposta para o evento.

Em casos de dúvidas ou para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura, no e-mail acaocultural@bauru.sp.gov.br, ou no telefone e WhatsApp (14) 3235-9350, com funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.