O Esporte Clube Noroeste iniciou a venda de ingressos para a partida decisiva contra o Sampaio Corrêa, válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece neste domingo (7), às 17h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, e pode garantir a classificação do Alvirrubro para a próxima fase da competição.

De olho na vaga na sequência do Campeonato Brasileiro, o Noroeste aposta no apoio das arquibancadas para transformar o Alfredão em um aliado na busca pela vitória. Para incentivar a presença do público, o clube colocou meia-entrada para as arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto. Com a ação, os ingressos para esses setores custam R$ 40. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos torcedores e ampliar a presença da torcida em um dos compromissos mais importantes da temporada.

As entradas já estão à venda e podem ser adquiridas pela internet, por meio do site oficial do clube https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home ou presencialmente na secretaria do Noroeste, localizada na rua Benedito Eleutério, 4-10, na Vila Pacífico, durante o horário comercial.