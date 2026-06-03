O Esporte Clube Noroeste iniciou a venda de ingressos para a partida decisiva contra o Sampaio Corrêa, válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece neste domingo (7), às 17h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, e pode garantir a classificação do Alvirrubro para a próxima fase da competição.
De olho na vaga na sequência do Campeonato Brasileiro, o Noroeste aposta no apoio das arquibancadas para transformar o Alfredão em um aliado na busca pela vitória. Para incentivar a presença do público, o clube colocou meia-entrada para as arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto. Com a ação, os ingressos para esses setores custam R$ 40. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos torcedores e ampliar a presença da torcida em um dos compromissos mais importantes da temporada.
As entradas já estão à venda e podem ser adquiridas pela internet, por meio do site oficial do clube https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home ou presencialmente na secretaria do Noroeste, localizada na rua Benedito Eleutério, 4-10, na Vila Pacífico, durante o horário comercial.
Para os demais setores, os valores são de R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia-entrada na Arquibancada Central. Já para a Cadeira Coberta, os ingressos custam R$ 200 a inteira e R$ 100 a meia-entrada. O clube também definiu a divisão de acesso ao estádio. O Portão A será destinado à Arquibancada Geral; o Portão B atenderá os torcedores da Arquibancada Central e da Cadeira Coberta; o Portão C será exclusivo para sócios-torcedores; o Portão D receberá o público prioritário e pessoas com deficiência; o Portão G ficará reservado à torcida visitante; e o Portão H dará acesso aos camarotes.
Em situação decisiva na competição, o Noroeste reforça o chamado à torcida para garantir presença no Alfredão e apoiar a equipe em busca da classificação. A expectativa é de casa cheia para empurrar o time em mais uma batalha decisiva rumo à classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro