Na manhã desta terça-feira (2), na região do Jardim Bela Vista, em Bauru, um homem em surto, que havia sido agredido de madrugada em um ponto de venda de drogas, partiu para cima de policiais militares com um pedaço de madeira após bater na mãe e na tia. Ele foi atingido por disparos de taser e arma de fogo e acabou não resistindo. O caso foi registrado como lesão corporal, violência doméstica, desobediência, resistência e morte decorrente de oposição à intervenção policial.

O fato ocorreu por volta das 6h25, na quadra 27 da rua Padre Anchieta. Segundo o registro policial, a Polícia Militar (PM) recebeu vários chamados para atender ocorrência de violência doméstica no local relatando que L.F.F., 37 anos, havia agredido a mãe, de 63 anos, e uma tia de 60 anos.

Quando a equipe chegou, deparou-se com o suspeito em surto psicótico, e ensanguentado em razão das supostas agressões ocorridas no ponto de venda de drogas. Ele resistiu à detenção e, conforme o BO, dois disparos de taser foram efetuados para tentar contê-lo, mas sem sucesso.