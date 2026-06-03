A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Educação, realizou nesta quarta-feira (3) a inauguração da EMEII Padre Buenaventura Barrón Ramírez e a reinauguração da EMEF Professora Dirce Boemer Guedes de Azevedo, ampliando em 340 o número de vagas na rede municipal de ensino e reforçando os investimentos da atual gestão na educação pública.

As entregas representam mais um avanço no compromisso do município com uma educação mais acessível, moderna, inclusiva e acolhedora para crianças e adolescentes da cidade. Desde 2021, a Prefeitura entregou 16 unidades escolares para os ensinos infantil e fundamental, entre novas construções, ampliações e revitalizações, garantindo 1.831 novas vagas na rede municipal. O investimento histórico fortalece a estrutura educacional de Bauru e amplia o atendimento às famílias em diferentes regiões do município.

Além da ampliação da capacidade de atendimento, as unidades passam a contar com ambientes modernos e espaços pedagógicos diversificados, como laboratório de ciências, sala de arte, sala de leitura e laboratório de tecnologia e informática, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. As escolas também terão Sala de Recursos, espaços destinados ao reforço escolar e sala de estudos para os professores, ampliando a estrutura de apoio pedagógico, inclusão e qualificação do ensino oferecido aos alunos.