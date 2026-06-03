O clima das festas juninas já tomou conta da Vila Ipiranga. A Paróquia São João Batista e Nossa Senhora de Lourdes promove, durante todos os finais de semana de junho, a tradicional Quermesse de São João Batista, um evento que reúne fé, confraternização e muita animação para toda a família. As festividades acontecem a partir das 19h, na sede da paróquia, localizada na Rua Pedro Fernandes, nº 13-84, em frente à UPA do Ipiranga. O convite é feito pelo pároco, padre Adriano José, que convida toda a comunidade de Bauru e região para participar deste momento especial de convivência e celebração.

Quem comparecer encontrará uma estrutura preparada para receber pessoas de todas as idades, com diversas opções de comidas e bebidas típicas das festas juninas, além de brincadeiras, show de prêmios e atrações voltadas às crianças.

Mais do que uma festa, a quermesse é uma oportunidade para fortalecer os laços comunitários, reencontrar amigos e familiares e vivenciar o espírito acolhedor que marca as tradições populares ligadas ao mês de junho e à devoção a São João Batista. A expectativa dos organizadores é receber um grande público ao longo das próximas semanas, transformando cada noite em um verdadeiro encontro de alegria, partilha e fraternidade.