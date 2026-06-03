Nesta terça-feira (2), após cinco dias de internação, parte deles em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o estudante de 11 anos que ficou gravemente ferido após cair de uma escada na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Ivan Engler de Almeida, no Jardim Vitória, em Bauru, recebeu alta. De acordo com um familiar, o quadro de saúde do garoto é bom e ele se recupera em casa.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o fato ocorreu na última quinta-feira (28). Segundo o relato do tio do garoto, o sobrinho ficou desacordado em razão da queda e, após contato da escola, foi socorrido pelo pai, que chegou em aproximadamente dez minutos, e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, onde foi entubado.

Posteriormente, foi transferido para um hospital particular, onde passou por tomografia. À tarde, a criança foi submetida a cirurgia de urgência em razão de um coágulo na cabeça e, após o fim do procedimento, seguiu para a UTI. Na ocasião, o tio cobrou a adoção de protocolo de primeiros socorros por parte do poder público para casos como esse.

Posição da Prefeitura