Nesta terça-feira (2), após cinco dias de internação, parte deles em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o estudante de 11 anos que ficou gravemente ferido após cair de uma escada na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Ivan Engler de Almeida, no Jardim Vitória, em Bauru, recebeu alta. De acordo com um familiar, o quadro de saúde do garoto é bom e ele se recupera em casa.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o fato ocorreu na última quinta-feira (28). Segundo o relato do tio do garoto, o sobrinho ficou desacordado em razão da queda e, após contato da escola, foi socorrido pelo pai, que chegou em aproximadamente dez minutos, e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, onde foi entubado.
Posteriormente, foi transferido para um hospital particular, onde passou por tomografia. À tarde, a criança foi submetida a cirurgia de urgência em razão de um coágulo na cabeça e, após o fim do procedimento, seguiu para a UTI. Na ocasião, o tio cobrou a adoção de protocolo de primeiros socorros por parte do poder público para casos como esse.
Posição da Prefeitura
Em nota, a Prefeitura de Bauru informou, no dia do fato, que, assim que a situação foi identificada, a equipe escolar acionou imediatamente o Samu para atendimento da ocorrência.
"Conforme protocolo adotado pela rede municipal, a família também foi comunicada de imediato, sendo o pai do estudante o primeiro contato realizado pela unidade escolar", afirmou.
"Antes da chegada da equipe de socorro, porém, o pai compareceu à escola, e como o aluno estava consciente, foi encaminhado pelo pai diretamente para atendimento médico na UPA".
Ainda conforme o Executivo, informações apuradas preliminarmente e o relato de um aluno que presenciou o ocorrido apontam que o estudante teria tropeçado dentro da unidade escolar.
"No entanto, todas as circunstâncias do caso ainda serão rigorosamente investigadas e apuradas de forma mais aprofundada", pontuou.
"A Administração Municipal acompanha o caso com atenção e mantém contato com a família, colocando-se à disposição para prestar todo o apoio necessário neste momento. A prefeitura reforça que o bem-estar, a segurança e o acolhimento dos alunos são prioridades permanentes do governo municipal".