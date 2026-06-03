Neste feriado prolongado de Corpus Christi (quinta-feira, dia 4), confira quais os serviços e centros comerciais que estarão em funcionamento.

O expediente administrativo da Prefeitura de Bauru será encerrado às 18h desta quarta-feira (3), retornando às 8h de segunda-feira (8).

A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb) não terá expediente administrativo no dia 4, exceto para os serviços de coleta de lixo orgânico, Terminal Rodoviário e Aeródromo, Fiscalização de Trânsito (GOT), Setor de Implantação e Manutenção Semafórica, Setor de Manutenção de Veículos, Varrição, Cemitérios Municipais e Funerária. Vale ressaltar que, para os bairros onde a coleta é realizada às terças, quintas e sábados, haverá coleta normal na quinta-feira. Na sexta-feira (5), o expediente da Emdurb será normal em todos os setores.