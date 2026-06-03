Neste feriado prolongado de Corpus Christi (quinta-feira, dia 4), confira quais os serviços e centros comerciais que estarão em funcionamento.
O expediente administrativo da Prefeitura de Bauru será encerrado às 18h desta quarta-feira (3), retornando às 8h de segunda-feira (8).
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb) não terá expediente administrativo no dia 4, exceto para os serviços de coleta de lixo orgânico, Terminal Rodoviário e Aeródromo, Fiscalização de Trânsito (GOT), Setor de Implantação e Manutenção Semafórica, Setor de Manutenção de Veículos, Varrição, Cemitérios Municipais e Funerária. Vale ressaltar que, para os bairros onde a coleta é realizada às terças, quintas e sábados, haverá coleta normal na quinta-feira. Na sexta-feira (5), o expediente da Emdurb será normal em todos os setores.
CALÇADÃO DA RUA BATISTA DE CARVALHO:
A abertura das lojas no feriado (quinta-feira) ficará a critério de cada lojista. Na sexta-feira e no sábado, o comércio abre normalmente.
SHOPPINGS
O Boulevard Shopping terá horário de atendimento diferenciado no feriado de Corpus Christi. As lojas funcionarão das 12h às 20h, e a praça de alimentação/lazer das 11h às 22h. O cinema funcionará conforme programação disponível no site: https://www.boulevardshoppingbauru.com.br/cinema
O Bauru Shopping, nesta quinta-feira (4), terá lojas abertas das 12h às 20h, e a Praça de Alimentação abrirá das 11h às 22h. As sessões de cinema seguem a programação disponível no site oficial www.baurushopping.com.br/cinema.asp
BANCOS: As agências bancárias não funcionarão nesta quinta-feira, mas os caixas eletrônicos estarão disponíveis para saques, depósitos e pagamentos. Na sexta (5) o funcionamento será normal.
SAÚDE: Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços funcionam até quarta-feira (3), no horário normal de atendimento de cada unidade, e retornam na segunda-feira (8), às 8h.
CONSELHO TUTELAR: O Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.
DAE: O expediente administrativo termina às 17h desta quarta-feira (3), retornando às 8h de segunda-feira (8). Os casos envolvendo vazamento de água e esgoto do município, bem como pedidos de caminhão-pipa, poderão ser comunicados ao Serviço de Atendimento ao Público por meio do 0800-771 0195, que recebe ligações de telefone fixo e celular, ou 3235-6140 e 3235-6179, para ligações feitas por aparelho celular. O atendimento acontece 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados. Equipes técnicas de manutenção estarão trabalhando em esquema de plantão para atender as demandas emergenciais.
FEIRAS LIVRES: As feiras livres funcionam normalmente todos os dias.
PARQUES MUNICIPAIS
Zoológico
Quinta-feira, sábado e domingo – das 8h às 17h
Sexta-feira – das 8h às 16h
Jardim Botânico
Todos os dias: das 8h às 16h.
Horto Florestal
Área de lazer externa: aberta todos os dias das 7h às 17h.
Trilhas internas: abertas na quinta-feira e sexta-feira das 7h às 11h, e fechadas no sábado e domingo. O Centro de Educação Ambiental encerra o expediente na quarta-feira, retomando as atividades na segunda-feira, às 8h
Bosque da Comunidade
Todos os dias: das 7h às 17h30.
ECOPONTOS: Os Ecopontos funcionam na quinta-feira e no domingo das 8h às 16h, e na sexta-feira e no sábado das 7h às 19h.
ECOVERDE: O Ecoverde ficará fechado na quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo.
COLETA SELETIVA: A coleta seletiva funciona normalmente na quinta-feira, sexta-feira e sábado.
POUPATEMPO: O Poupatempo ficará fechado na quinta-feira, funciona na sexta-feira das 9h às 17h e no sábado das 9h às 13h, e ficará fechado no domingo, retornando na segunda-feira às 9h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.
COHAB: A Cohab encerra os atendimentos nesta quarta-feira (3), às 17h, retomando o funcionamento na segunda-feira (8), às 8h.
TRANSPORTE COLETIVO
Para quinta-feira (04), as linhas do transporte coletivo operarão com a tabela horária de domingo e feriado.
Para sexta-feira (05), as linhas operarão com a tabela horária de dia útil até às 19h. Após esse horário, o sistema passará a operar com horário de sábado.
Para sábado (06), as linhas operarão com a tabela horária de sábado até às 19h. Após esse horário, o sistema passará a operar com horário de domingo e feriado.
Para domingo (07), as linhas operarão com a tabela horária de domingo e feriado.