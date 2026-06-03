A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza desde esta terça-feira (2) a XXVI Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru (Simab). O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho, data criada em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo. No ano de 2000, a Semab implantou a Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru, com intenção de celebrar essa data, discutindo temas ambientais do município e do planeta.

Desde então, a Simab é realizada todos os anos e já faz parte do calendário de eventos de Bauru. A cada ano é escolhida uma temática relacionada ao meio ambiente, onde são desenvolvidas atividades como palestras, mesa-redonda, feira ambiental, apresentações culturais, atividades nas escolas, visitas monitoradas, entre outras ações, em parceria com diversas secretarias e apoiadores.

A abertura ocorreu nesta terça-feira, às 19h, no Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’. O tema escolhido para o ano de 2026 é ‘Bauru pelo clima: conhecer e investir para transformar’, em consonância com o proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é ‘Ação Climática’, com foco nas mudanças climáticas. Os eventos são abertos para a participação de toda a sociedade de Bauru e região.