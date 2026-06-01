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ALTOS DA CIDADE

Homem é flagrado quebrando vitrine de loja em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução Bauruzão Milgrau
Momento em o homem arremessa um pedaço de concreto
Momento em o homem arremessa um pedaço de concreto

Um homem usou um pedaço de concreto para quebrar a vitrine de uma loja da rua Antônio Alves, na noite desta sexta-feira (29), no Altos da Cidade, em Bauru. Ele foi filmado pelo videomonitoramento do estabelecimento comercial, e a ação revoltou internautas após o vídeo circular nas redes sociais.

Ele aparece arremessando a pedra e depois deixa o local. O prejuízo não foi divulgado, e o boletim de ocorrência não foi disponibilizado até o momento no Plantão Policial. O crime evidencia, mais uma vez, a onda de furtos que acontece na cidade.

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