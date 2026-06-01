01 de junho de 2026
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EM BAURU E REGIÃO

Empreendimentos planejados reforçam novo momento de valorização

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Harmonis surge como um dos lançamentos mais relevantes da região, reunindo atributos cada vez mais valorizados no mercado atual
Harmonis surge como um dos lançamentos mais relevantes da região, reunindo atributos cada vez mais valorizados no mercado atual

Mais do que localização, empreendimentos que entregam qualidade urbana, exclusividade e experiência de viver têm ampliado seu potencial de valorização e despertado o interesse de moradores e investidores.

Dentro desse cenário, o Harmonis surge como um dos lançamentos mais relevantes da região, reunindo atributos cada vez mais valorizados no mercado atual: baixa densidade, contato com a natureza, estrutura de lazer completa e um planejamento pensado para o longo prazo.


NATUREZA QUE VALORIZA: Áreas verdes preservadas, lagos, trilhas e espaços de convivência que elevam a qualidade de vida e o potencial do seu investimento.


ESTRUTURA QUE SUSTENTA: Cinco clubes independentes integrados a um Parque Urbano privativo, oferecendo lazer, esporte e bem-estar todos os dias — diferenciais que impactam diretamente na valorização.


PLANEJAMENTO QUE GERA VALOR: Baixa densidade, lotes amplos, infraestrutura moderna e localização estratégica: elementos que garantem exclusividade hoje e valorização consistente no futuro.

Inserido dentro do Destino Guestier, o empreendimento faz parte de um projeto urbano em constante expansão, que já reúne moradia, lazer, conveniência e infraestrutura integrada em uma das regiões com maior potencial de crescimento de Bauru/SP.

Um dos diferenciais do Harmonis está justamente na proposta de oferecer uma experiência mais exclusiva e qualificada de viver. Com apenas 350 lotes residenciais e metragens que variam de 450 a 1.200 m², o projeto prioriza espaço, privacidade e liberdade construtiva — características cada vez mais raras em grandes centros urbanos.

Outro ponto de destaque está na combinação entre lazer e natureza. O Harmonis é o único residencial da região com cinco clubes independentes integrados a um Parque Urbano privativo, criando uma dinâmica onde esporte, convivência, bemestar e contato com áreas verdes fazem parte da rotina.

A infraestrutura também reforça o posicionamento do projeto. Fiação subterrânea, iluminação em LED e soluções urbanísticas planejadas contribuem não apenas para a experiência estética e funcional do empreendimento, mas também para sua valorização ao longo do tempo.

Outro fator estratégico é a localização. Situado a apenas 7 minutos da Av. Getúlio Vargas / Bauru - SP, o Harmonis une fácil acesso com um ambiente reservado e planejado, equilibrando conveniência e exclusividade.

Mais do que acompanhar um movimento de valorização imobiliária, o Harmonis representa uma nova forma de pensar o desenvolvimento urbano na região, conectando planejamento, natureza e qualidade de vida em um único projeto.

Conheça o Harmonis e descubra um empreendimento pensado para quem valoriza qualidade de vida, exclusividade e visão de longo prazo.

Website Oficial: harmonisparqueresidencial.com.br
WhatsApp Comercial: (14) 99634-7007
Instagram: @harmonisresidencial

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