Um homem de 32 anos foi preso, no início da manhã deste domingo (31), no Jardim América, em Bauru, após ser flagrado por um segurança com cabos furtados de uma clínica odontológica. Ele foi contido pelo profissional até a chegada de uma equipe da Polícia Militar (PM) e autuado por roubo impróprio - quando alguém comete um furto, mas emprega violência ou grave ameaça logo depois para garantir a posse do bem.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o suspeito foi surpreendido pelo segurança dentro da clínica, logo após retirar parte da fiação elétrica do imóvel. O profissional contou que, ao tentar impedir a fuga do autor do crime, foi ameaçado com uma faca, mas conseguiu imobilizá-lo até a chegada da equipe policial.
Conduzido ao plantão policial, o suspeito alegou que cometeu o furto para pagar o deslocamento de sua esposa até comemoração de aniversário em uma cidade vizinha. Ele foi autuado em flagrante por roubo impróprio e permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.