João Fonseca está nas quartas de final de Roland Garros. Sob olhares do tricampeão Guga, o jovem brasileiro venceu o norueguês Casper Ruud, número 16 do ranking mundial, na tarde deste domingo (31) (31), e deu mais um passo no saibro francês. É a primeira vez que ele chega nesta fase em um Grand Slam.

A vitória por 3 sets a 1 foi com parciais de 7/5, 7(10)/6(8), 5/7 e 6/4, em jogo com quase 4 horas de duração.

João, agora, enfrenta Jakub Mensik, da República Tcheca, atual número 27 do mundo. Ele bateu o russo Andrey Rublev, número 13, por 3 sets a 2.

Guga na arquibancada