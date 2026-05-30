Um policial civil de folga, de 28 anos, lotado em Jaú (47 quilômetros de Bauru), reagiu a uma tentativa de assalto na ladeira Porto Geral, nas imediações da rua 25 de Março, no centro de São Paulo, e baleou um suspeito, no início da tarde deste sábado (30), em frente à estação São Bento do metrô. Conforme os bombeiros, além do autor do crime, outras cinco pessoas foram atendidas na ocorrência, incluindo um bebê.

A reportagem apurou que três criminosos teriam tentado roubar um computador que havia acabado de ser comprado pelo policial em uma loja na região quando ele reagiu. Um dos ladrões chegou a se esconder atrás de usuários do metrô.

Um dos suspeitos foi baleado pelo agente. Os outros dois homens que teriam participado do crime fugiram para dentro da estação, e não haviam sido encontrados até o horário de publicação desta reportagem.