Um policial civil de folga, de 28 anos, lotado em Jaú (47 quilômetros de Bauru), reagiu a uma tentativa de assalto na ladeira Porto Geral, nas imediações da rua 25 de Março, no centro de São Paulo, e baleou um suspeito, no início da tarde deste sábado (30), em frente à estação São Bento do metrô. Conforme os bombeiros, além do autor do crime, outras cinco pessoas foram atendidas na ocorrência, incluindo um bebê.
A reportagem apurou que três criminosos teriam tentado roubar um computador que havia acabado de ser comprado pelo policial em uma loja na região quando ele reagiu. Um dos ladrões chegou a se esconder atrás de usuários do metrô.
Um dos suspeitos foi baleado pelo agente. Os outros dois homens que teriam participado do crime fugiram para dentro da estação, e não haviam sido encontrados até o horário de publicação desta reportagem.
Um dos feridos, de 34 anos, foi atingido por disparos no braço, abdome e coxa. Ele foi levado à Santa Casa e seu estado de saúde não foi informado. O estado de saúde do bebê, de 11 meses, também não foi divulgado.
Os demais baleados são dois irmãos, uma adolescente de 14 anos e um jovem de 24 anos, e uma mulher de 46 anos. A Polícia Civil disse que as vítimas receberam pronto atendimento médico, foram socorridas a unidades hospitalares da região e passam bem, não correndo risco de morte.
A fuga e confusão dentro da estação paralisaram a circulação da linha 1-azul do metrô por 45 minutos entre as estações São Bento e Sé, lotando plataformas de outras estações do ramal. Escadas rolantes da estação Sé, no centro da capital, foram desligadas para evitar superlotação.
Uma passageira relatou ter esperado 20 minutos na plataforma. A circulação de trens da linha 1-azul voltou ao normal por volta das 13h.
Em nota, o Metrô disse que agentes de segurança atuaram em apoio à Polícia Militar para atendimento a uma ocorrência de segurança pública, iniciada na entrada da estação São Bento.
"Durante o caso, uma denúncia de que um indivíduo havia acessado a via obrigou a paralisação temporária da circulação de trens no trecho, para inspeção no local, o que acabou não se confirmando", declarou.
Policiais civis do Garra Dope atenderam a ocorrência e o suspeito baleado pelo policial civil, de 39 anos, foi detido e autuado em flagrante pelo crime de roubo circunstanciado. Ele permanecia internado sob escolta até a publicação desta reportagem.
Os outros dois envolvidos que conseguiram fugir pelas dependências da estação são alvos de diligências para sua identificação e captura. A ocorrência foi apresentada no 8.° Distrito Policial, onde o caso será investigado.