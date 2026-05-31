A partir de 0h da próxima quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, entra em vigor o reajuste anual das tarifas de pedágio em todas as praças sob gestão da Eixo SP Concessionária de Rodovias. Os novos valores são uma atualização baseada na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou alta de 4,39% entre maio de 2025 e abril de 2026, e podem ser consultados através do link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFW2mJiRyW0s1r30jlL36zJtQkk2R8aY/edit?gid=196640946#gid=196640946 .

Na região, as praças de pedágio que terão aumento ficam nas rodovias Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), nos kms 106 (Brotas) e 143 (Dois Córregos); Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), no km 199, em Jaú; Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), no km 255, em Torrinha; Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), nos kms 370 (Piratininga) e 425 (Garça); e Lourenço Lozano (SP-293), no km 2, em Cabrália Paulista.

Segundo a Eixo SP, a revisão anual dos valores está prevista no contrato de concessão firmado com o Governo do Estado e tem como objetivo garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços prestados e a continuidade dos investimentos em infraestrutura, segurança e tecnologia nas rodovias administradas.