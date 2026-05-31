A partir de 0h da próxima quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, entra em vigor o reajuste anual das tarifas de pedágio em todas as praças sob gestão da Eixo SP Concessionária de Rodovias. Os novos valores são uma atualização baseada na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou alta de 4,39% entre maio de 2025 e abril de 2026, e podem ser consultados através do link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFW2mJiRyW0s1r30jlL36zJtQkk2R8aY/edit?gid=196640946#gid=196640946 .
Na região, as praças de pedágio que terão aumento ficam nas rodovias Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), nos kms 106 (Brotas) e 143 (Dois Córregos); Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), no km 199, em Jaú; Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), no km 255, em Torrinha; Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), nos kms 370 (Piratininga) e 425 (Garça); e Lourenço Lozano (SP-293), no km 2, em Cabrália Paulista.
Segundo a Eixo SP, a revisão anual dos valores está prevista no contrato de concessão firmado com o Governo do Estado e tem como objetivo garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços prestados e a continuidade dos investimentos em infraestrutura, segurança e tecnologia nas rodovias administradas.
A atualização tarifária foi homologada pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e publicada no Diário Oficial do Estado em 21 de maio.
Os motoristas que utilizam sistemas eletrônicos de pagamento continuam a contar com vantagens exclusivas. Além da praticidade e agilidade ao passar pelas cabines automáticas, há desconto direto de 5% na tarifa para todos os tipos de veículos equipados com tag.
Desconto de até 90%
Usuários de veículos de passeio que optam pelo pagamento automático de pedágio contam ainda com o Desconto de Usuário Frequente (DUF), um benefício progressivo que reduz o valor da tarifa conforme a frequência de passagens pela mesma praça, no mesmo sentido, e dentro do mesmo mês.
Os descontos progressivos começam a partir da segunda passagem do usuário pela praça de pedágio. E o valor da tarifa vai diminuindo a cada nova passagem pela mesma praça e sentido e dentro do mesmo mês, até chegar ao desconto máximo na 30ª passagem, que pode ser de até 90% do valor da tarifa vigente.
A partir daí, o valor é congelado e o usuário paga a tarifa mínima até encerrar o mês. Quando muda o mês, o valor da tarifa volta ao normal e recomeça o desconto progressivo.
O benefício é exclusivo para veículos de passeio. Além desses, também se enquadram nessa categoria as pick ups e vans de dois eixos simples. O DUF é aplicado de forma automática aos usuários com tag de qualquer operadora do sistema de pagamento eletrônico.