A 4.ª edição do maior evento agro da região já tem data confirmada. De 2 a 12 de setembro, o Agro Sem Limites retorna ao Recinto Mello Moraes, em Bauru, consolidando-se como um dos principais movimentos de integração entre agronegócio, tradição, conhecimento técnico, gastronomia, negócios e desenvolvimento regional do interior paulista.

Após três edições marcadas pela valorização do produtor rural, fortalecimento das cadeias produtivas e resgate das tradicionais feiras agropecuárias, o evento chega a 2026 com uma proposta ainda mais robusta. Neste ano, o Agro Sem Limites amplia o número de dias de programação e projeta receber mais de 2.000 animais, fortalecendo sua vocação como um grande ponto de encontro do agro regional.

Mais do que uma feira, o Agro Sem Limites consolidou-se como um movimento de conexão entre o campo e a cidade, aproximando produtores, empresários, universidades, entidades, especialistas, famílias e consumidores em uma experiência que une tradição, inovação, oportunidades e geração de negócios.