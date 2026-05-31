A 4.ª edição do maior evento agro da região já tem data confirmada. De 2 a 12 de setembro, o Agro Sem Limites retorna ao Recinto Mello Moraes, em Bauru, consolidando-se como um dos principais movimentos de integração entre agronegócio, tradição, conhecimento técnico, gastronomia, negócios e desenvolvimento regional do interior paulista.
Após três edições marcadas pela valorização do produtor rural, fortalecimento das cadeias produtivas e resgate das tradicionais feiras agropecuárias, o evento chega a 2026 com uma proposta ainda mais robusta. Neste ano, o Agro Sem Limites amplia o número de dias de programação e projeta receber mais de 2.000 animais, fortalecendo sua vocação como um grande ponto de encontro do agro regional.
Mais do que uma feira, o Agro Sem Limites consolidou-se como um movimento de conexão entre o campo e a cidade, aproximando produtores, empresários, universidades, entidades, especialistas, famílias e consumidores em uma experiência que une tradição, inovação, oportunidades e geração de negócios.
A programação prevista para 2026 contará com atividades técnicas, provas equestres, exposições, experiências gastronômicas, rodadas de conhecimento, espaço para exposição de produtores rurais premiados do estado de SP e atrações voltadas ao fortalecimento da identidade agropecuária regional.
A expectativa da organização é que a edição 2026 supere os resultados anteriores também em movimentação econômica, fortalecendo setores como hotelaria, alimentação, comércio, transporte e turismo de negócios em Bauru e região.
"O Agro Sem Limites nasceu para valorizar quem produz e aproximar as pessoas da verdadeira força do agro. Em 2026, queremos ampliar ainda mais essa conexão, fortalecendo oportunidades, conhecimento, tradição e desenvolvimento regional. Mais do que um evento, o Agro Sem Limites tornou-se um movimento de transformação e integração entre o agro e a cidade", destaca a organização, em nota.
Nos próximos meses, novas atrações, programação oficial e parceiros confirmados serão anunciados. Empresas interessadas em associar sua marca ao Agro Sem Limites 2026 já podem entrar em contato com a organização para conhecer as oportunidades de participação e ativação durante o evento.
Serviço:
Agro Sem Limites 2026
Local: Recinto Mello Moraes – Bauru/SP
Data: 2 a 12 de setembro de 2026