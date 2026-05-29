Pederneiras - A Polícia Civil de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) prendeu temporariamente, na manhã desta sexta-feira (29), o suspeito de matar com uma facada no peito, em março deste ano, um homem de 33 anos, morador de Bauru. O crime ocorreu após cavalgada que saiu de Bauru em direção a um comércio na zona rural de Pederneiras, onde ocorria festa com música ao vivo. O investigado, que não teve a identidade divulgada, confessou ter desferido o golpe que resultou no óbito da vítima, mas alegou que teria agido em legítima defesa. O homicídio segue sob investigação.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi na ocasião, o crime ocorreu no fim da tarde do dia 22 de março, na chamada "estrada do Chapadão", uma via de terra no prolongamento da avenida Rosa Malandrino Mondelli, após uma cavalgada. Leandro Luiz da Silva foi esfaqueado no peito, socorrido em estado gravíssimo e encaminhado ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru, mas acabou não resistindo.
"Na ocasião do registro inicial, ainda não havia informações precisas sobre a dinâmica do fato, tampouco sobre a autoria, havendo apenas notícia de que a vítima teria sido esfaqueada nas proximidades de um pesqueiro, em área rural situada no município de Pederneiras, e conduzida ao hospital em uma caminhonete branca por terceiros que tentaram prestar socorro", informa a Polícia Civil, em nota.
A Delegacia de Pederneiras instaurou inquérito policial e a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) passou a realizar diligências para identificar o local exato do crime, testemunhas, pessoas envolvidas no socorro e demais circunstâncias do fato. As apurações revelaram que o homicídio ocorreu nas imediações de um estabelecimento rural durante um tumulto generalizado entre os participantes.
"Policiais civis identificaram o ponto onde a vítima teria sido golpeada, bem como pessoas que presenciaram momentos relevantes da ocorrência e aquelas que participaram do socorro. Oitivas e diligências indicaram que, após uma confusão no local, o autor teria sacado uma faca e desferido golpe contra a vítima, fugindo em seguida em um veículo de pequeno porte, de cor preta", revela a corporação.
"Com o aprofundamento da investigação, testemunhas passaram a fornecer características físicas e informações sobre as vestimentas utilizadas pelo suspeito no momento do crime, indicando que ele trajava camiseta escura, calça jeans e bota estilo texana. Também foram colhidos elementos a respeito do veículo utilizado na evasão e de vínculos residenciais do investigado", completa a nota.
A partir dessas informações e com base em pesquisas em sistemas policiais e diligências de inteligência, a Polícia Civil conseguiu identificar o suspeito e representou pela expedição de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar. As ordens judiciais foram cumpridas por policiais civis da Delegacia de Pederneiras, com o apoio de equipes do SIG de Bauru e Sub-região de Bauru.
O investigado foi localizado em um imóvel em Bauru e levado à Delegacia de Pederneiras, onde foi interrogado e confessou ter desferido a facada, mas alegou legítima defesa. Ele ficou preso, à disposição da Justiça. Durante as diligências, foram apreendidas peças de roupa e a bota que, segundo as investigações, teriam sido utilizadas pelo autor no dia dos fatos. "O inquérito policial prossegue para a conclusão das diligências complementares, análise dos objetos apreendidos e consolidação do conjunto probatório", explica a Polícia Civil.