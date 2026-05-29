Pederneiras - A Polícia Civil de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) prendeu temporariamente, na manhã desta sexta-feira (29), o suspeito de matar com uma facada no peito, em março deste ano, um homem de 33 anos, morador de Bauru. O crime ocorreu após cavalgada que saiu de Bauru em direção a um comércio na zona rural de Pederneiras, onde ocorria festa com música ao vivo. O investigado, que não teve a identidade divulgada, confessou ter desferido o golpe que resultou no óbito da vítima, mas alegou que teria agido em legítima defesa. O homicídio segue sob investigação.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi na ocasião, o crime ocorreu no fim da tarde do dia 22 de março, na chamada "estrada do Chapadão", uma via de terra no prolongamento da avenida Rosa Malandrino Mondelli, após uma cavalgada. Leandro Luiz da Silva foi esfaqueado no peito, socorrido em estado gravíssimo e encaminhado ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru, mas acabou não resistindo.

"Na ocasião do registro inicial, ainda não havia informações precisas sobre a dinâmica do fato, tampouco sobre a autoria, havendo apenas notícia de que a vítima teria sido esfaqueada nas proximidades de um pesqueiro, em área rural situada no município de Pederneiras, e conduzida ao hospital em uma caminhonete branca por terceiros que tentaram prestar socorro", informa a Polícia Civil, em nota.