Promissão - Equipes da Polícia Militar (PM) do 44º BPM/I prenderam dois suspeitos de cometerem um assassinato e uma tentativa de homicídio no Distrito de Santa Maria do Gurupá, em Promissão (120 quilômetros de Bauru), na noite deste sábado (30), durante confusão em um bar. Uma das vítimas, um homem de 39 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo e não resistiu. O segundo foi agredido e segue internado.

Após o acionamento da PM, os policiais iniciaram diligências, localizaram os suspeitos em fuga em um carro prata e apreenderam a arma utilizada no crime e outros materiais relacionados à ocorrência. Eles foram detidos e encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins, onde foram autuados em flagrante e permaneceram à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.

Segundo testemunhas, durante o desentendimento, os envolvidos entraram em luta corporal e, em determinado momento, um dos homens sacou uma arma de fogo e efetuou disparos, atingindo Jorge Rodrigo Ferreira Alves, que não resistiu. Outro homem ficou ferido durante a ocorrência após ser agredido. Ela foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Promissão, onde permaneceu internado. O caso segue sob investigação.