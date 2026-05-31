31 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CAMINHONEIRO NEM VIU

Motociclista colide na traseira de caminhão canavieiro em Jaú

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um motociclista ficou gravemente ferido após após colidir na traseira de um caminhão canavieiro na manhã deste domingo (31), no km 183 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Jaú (47 quilômetros de Bauru).  A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu. Populares que passavam pelo local sinalizaram a via até a chegada do resgate do Corpo de Bombeiros.

Já a carreta envolvida seguiu viagem e, ao que tudo indica, o motorista não percebeu que havia ocorrido o acidente e seguiu a viagem. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Eixo-SP deram apoio na ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários