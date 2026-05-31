Um motociclista ficou gravemente ferido após após colidir na traseira de um caminhão canavieiro na manhã deste domingo (31), no km 183 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Jaú (47 quilômetros de Bauru). A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu. Populares que passavam pelo local sinalizaram a via até a chegada do resgate do Corpo de Bombeiros.

Já a carreta envolvida seguiu viagem e, ao que tudo indica, o motorista não percebeu que havia ocorrido o acidente e seguiu a viagem. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Eixo-SP deram apoio na ocorrência.