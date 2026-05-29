A apresentação da Esquadrilha da Fumaça, um espetáculo inédito com 300 drones e a instalação de dois telões de 14 metros para transmissão do jogo da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo, serão as principais atrações do 11º Arraial Aéreo de Bauru, marcado para os dias 13 e 14 de junho, no Aeroclube Municipal. Considerado o maior evento civil de aviação do país, o arraial deve reunir milhares de visitantes e terá entrada solidária com arrecadação de alimentos e ração para entidades filantrópicas.

Uma das novidades anunciadas pelo senador e astronauta Marcos Pontes, em entrevista ao JCNET nesta sexta-feira (29), durante visita ao Museu Militar de Bauru, é o show de drones programado para acontecer no intervalo da transmissão do jogo da Seleção Brasileira que será exibida nos telões, no dia 13, às 19h. Segundo ele, será a primeira apresentação desse tipo na região. “Vai ser um show com 300 drones, algo inédito aqui na região. Além disso, teremos os telões para que as famílias possam acompanhar o jogo no próprio evento”, destacou.

Outra atração aguardada pelo público será a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, tradicional demonstração aérea da Força Aérea Brasileira. O capitão Thiago, integrante da equipe, esteve em Bauru nesta sexta-feira para realizar a chamada “missão precursora”, etapa técnica que antecede todas as apresentações oficiais. A atividade envolve reuniões com organizadores, equipes de segurança, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, além de inspeções no espaço aéreo e no entorno do Aeroclube para análise de obstáculos e definição do perfil da demonstração. “A missão precursora é essencial para garantir a segurança e o planejamento da apresentação. Fazemos toda a análise técnica do local antes da demonstração”, explicou o militar.