A apresentação da Esquadrilha da Fumaça, um espetáculo inédito com 300 drones e a instalação de dois telões de 14 metros para transmissão do jogo da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo, serão as principais atrações do 11º Arraial Aéreo de Bauru, marcado para os dias 13 e 14 de junho, no Aeroclube Municipal. Considerado o maior evento civil de aviação do país, o arraial deve reunir milhares de visitantes e terá entrada solidária com arrecadação de alimentos e ração para entidades filantrópicas.
Uma das novidades anunciadas pelo senador e astronauta Marcos Pontes, em entrevista ao JCNET nesta sexta-feira (29), durante visita ao Museu Militar de Bauru, é o show de drones programado para acontecer no intervalo da transmissão do jogo da Seleção Brasileira que será exibida nos telões, no dia 13, às 19h. Segundo ele, será a primeira apresentação desse tipo na região. “Vai ser um show com 300 drones, algo inédito aqui na região. Além disso, teremos os telões para que as famílias possam acompanhar o jogo no próprio evento”, destacou.
Outra atração aguardada pelo público será a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, tradicional demonstração aérea da Força Aérea Brasileira. O capitão Thiago, integrante da equipe, esteve em Bauru nesta sexta-feira para realizar a chamada “missão precursora”, etapa técnica que antecede todas as apresentações oficiais. A atividade envolve reuniões com organizadores, equipes de segurança, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, além de inspeções no espaço aéreo e no entorno do Aeroclube para análise de obstáculos e definição do perfil da demonstração. “A missão precursora é essencial para garantir a segurança e o planejamento da apresentação. Fazemos toda a análise técnica do local antes da demonstração”, explicou o militar.
O capitão afirmou ainda que a Esquadrilha da Fumaça tem papel importante na inspiração de jovens para carreiras ligadas à aviação e à tecnologia. “Nosso objetivo é mostrar que, por meio do estudo e da dedicação, é possível realizar sonhos e ingressar na Força Aérea Brasileira”, afirmou. A programação contará ainda com praça de alimentação, atividades para toda a família e o “Space Dinner”, jantar especial que será realizado no dia 12, no Buffet Mantovani, reunindo pilotos, integrantes da Esquadrilha da Fumaça. Informações no site www.astropontes.org.br
A entrada do Arraiá será solidária: os visitantes deverão doar 1 quilo de alimento ou de ração para cães ou gatos ou ainda contribuir com R$ 15. As arrecadações serão destinadas a 14 entidades filantrópicas da cidade. Marcos Pontes também orientou o público a utilizar transporte por aplicativo, táxi ou caronas para evitar congestionamentos no entorno do Aeroclube. Ele recomendou ainda atenção especial com crianças durante o evento, devido ao grande fluxo de pessoas esperado.
Inspirando gerações
Nesta sexta-feira (29), Marcos Pontes e Capitão Thiago da Esquadrilha da Fumaça realizaram a palestra ‘É Possível! Como transformar seus sonhos em realidade’, para os jovens do Consórcio Intermunicipal de Promoção Social (Cips). Neste sábado (30) a palestra será realizada Centro de Inovação Tecnológica (CIT) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), às 9h e é voltado para estudantes, empreendedores e todos que buscam inspiração para a vida pessoal e profissional. O CIT fica na Avenida Duque de Caxias, 16-55.
O encontro aborda temas como educação, persistência, disciplina e a importância do conhecimento para alcançar objetivos profissionais. Durante a entrevista, o astronauta explicou que a palestra é baseada em sua trajetória pessoal e na ideia de transformar sonhos em metas concretas. “A gente procura mostrar que sucesso é possível mas não acontece de um dia para o outro. É preciso estudar, se preparar e persistir”, afirmou.