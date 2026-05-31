O Instituto de Olhos de Bauru (IOB) realizou neste sábado (30) um mutirão gratuito de diagnóstico e tratamento do glaucoma voltado a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa contou também com especialistas, preceptores e médicos residentes da Faculdade de Medicina da USP e integrou a programação do Mês de Combate ao Glaucoma e teve como objetivo ampliar o acesso da população aos cuidados especializados em saúde ocular.
Os atendimentos ocorreram das 8h às 12h na sede do IOB, localizada na Rua Rio Branco, 27-27, e foram realizados por médicos especialistas e preceptores do IOB e da Faculdade de Medicina de Bauru da Universidade de São Paulo (FMBRU-USP), com a participação de médicos residentes da Oftalmologia.
O glaucoma é uma doença que evolui de forma silenciosa e pode causar cegueira irreversível quando não diagnosticada e tratada precocemente. Por isso, exames oftalmológicos simples, como a medição da pressão intraocular e a avaliação do fundo de olho, são fundamentais para identificar alterações e iniciar o tratamento adequado.
Além de beneficiar diretamente a população, o mutirão também teve caráter acadêmico e social, fortalecendo a formação dos residentes e ampliando a integração entre a universidade e a rede pública de saúde. A ação faz parte das atividades de extensão desenvolvidas pela FMBRU-USP, alinhadas às políticas públicas de promoção e prevenção em saúde.
Segundo os organizadores, iniciativas como essa contribuem para reduzir filas de espera, ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e conscientizar a população sobre a importância do acompanhamento oftalmológico regular.
"É a cooperação entre o público (FMBRUSP com a residência médica) e o privado (IOB) que reforça o Sistema Único de Saúde", afirma o diretor da Faculdade de Medicina da USP Bauru, José Senastião dos Santos.
A programação de ações comunitárias na área da Oftalmologia terá continuidade no próximo dia 20 de junho, quando será realizado um mutirão de prevenção ao ceratocone, doença que provoca alterações progressivas na córnea e pode comprometer significativamente a visão, especialmente entre adolescentes e adultos jovens. O objetivo será identificar precocemente casos suspeitos e orientar os pacientes sobre formas de tratamento e acompanhamento especializado.