O Instituto de Olhos de Bauru (IOB) realizou neste sábado (30) um mutirão gratuito de diagnóstico e tratamento do glaucoma voltado a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa contou também com especialistas, preceptores e médicos residentes da Faculdade de Medicina da USP e integrou a programação do Mês de Combate ao Glaucoma e teve como objetivo ampliar o acesso da população aos cuidados especializados em saúde ocular.

Os atendimentos ocorreram das 8h às 12h na sede do IOB, localizada na Rua Rio Branco, 27-27, e foram realizados por médicos especialistas e preceptores do IOB e da Faculdade de Medicina de Bauru da Universidade de São Paulo (FMBRU-USP), com a participação de médicos residentes da Oftalmologia.

O glaucoma é uma doença que evolui de forma silenciosa e pode causar cegueira irreversível quando não diagnosticada e tratada precocemente. Por isso, exames oftalmológicos simples, como a medição da pressão intraocular e a avaliação do fundo de olho, são fundamentais para identificar alterações e iniciar o tratamento adequado.