O Sesc Bauru realiza, de 2 a 7 de junho, a segunda edição do Festival Florestar. Com atividades organizadas por 29 unidades da capital, interior e litoral, a programação tem o tema “Do quintal à floresta” e destaca as áreas verdes como patrimônios essenciais para biodiversidade, saúde, bem-estar e aprendizado.

O festival reúne mais de 100 atividades que muitas vezes extrapolam os limites físicos das unidades e alcançam territórios adjacentes, como ruas, praças, jardins, parques e unidades de conservação, promovendo o convívio com a natureza e fortalecendo conexões sociais.

Com mais de 4 milhões e 600 mil m² de vegetação sob seus cuidados, o Sesc entende as áreas verdes como elementos fundamentais para a experiência dos diferentes públicos em seus espaços. Esses ambientes cumprem um papel essencial como locais de fruição, regeneração, aprendizagem e construção de relações - tanto individuais quanto coletivas.