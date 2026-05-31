O Sesc Bauru realiza, de 2 a 7 de junho, a segunda edição do Festival Florestar. Com atividades organizadas por 29 unidades da capital, interior e litoral, a programação tem o tema “Do quintal à floresta” e destaca as áreas verdes como patrimônios essenciais para biodiversidade, saúde, bem-estar e aprendizado.
O festival reúne mais de 100 atividades que muitas vezes extrapolam os limites físicos das unidades e alcançam territórios adjacentes, como ruas, praças, jardins, parques e unidades de conservação, promovendo o convívio com a natureza e fortalecendo conexões sociais.
Com mais de 4 milhões e 600 mil m² de vegetação sob seus cuidados, o Sesc entende as áreas verdes como elementos fundamentais para a experiência dos diferentes públicos em seus espaços. Esses ambientes cumprem um papel essencial como locais de fruição, regeneração, aprendizagem e construção de relações - tanto individuais quanto coletivas.
PROGRAMAÇÃO
Curso Aquarela Naturalista: Árvores Do Território
Com Juliana Florentino, artista visual
Curso prático e introdutório na técnica de aquarela naturalista que propõe a observação e representação de espécies de árvores presentes na unidade do Sesc Bauru, integrando arte e conscientização ambiental. Os participantes aprendem fundamentos técnicos da aquarela, explorando luz, cor, textura e volume a partir da observação das espécies escolhidas.
Dias 2, 3 e 5. Terça, quarta e sexta. 19h às 21h30.
Dia 4. Quinta. 14h às 16h30.
Espaço de Tecnologias e Artes. 16 vagas. Inscrições on-line, mediante disponibilidade
de vagas. Grátis. A partir de 12 anos.
Exibição Ecos do Amanhã
Direção: Lucas Christian - Brasil - 2025 - 28min
Produzido como trabalho de conclusão de curso por um coletivo de jovens criadoras que
formaram a agência NYX, o curta apresenta um futuro distópico marcado pelas mudanças climáticas e pela disputa por recursos hídricos. A narrativa propõe reflexões sobre a relação entre humanidade e natureza, destacando iniciativas de regeneração ambiental como caminhos para a preservação da vida.
Dia 2. Terça. 19h30.
Auditório. Grátis. Livre.
Exibição Trajetórias do Ambientalismo No Brasil
Direção: Daniela Cucchiarelli - Brasil - 2024 - 23min
A série documental de sete episódios mergulha na história do movimento ambientalista no Brasil, explorando seus desafios, avanços e legados.
Dias 2 e 11. Terça e quinta. 19h30.
Dia 4. Quinta. 14h.
Auditório. Grátis. A partir de 12 anos
Vivência - Sitião Raiz: Agroflorestar Ontem e Hoje
Com Felipe Peixoto, engenheiro agrônomo e Silvana Peixoto, agricultora
Em um bate-papo dinâmico, os agricultores do Sitião Raíz apresentam as realizações do curso de introdução ao sistema de agrofloresta, destacando práticas sustentáveis, recuperação do solo e o aumento da biodiversidade. Os participantes compartilham experiências, registros e mostram os avanços produtivos e ambientais. O encontro promove troca de saberes e inspira novas ações no cultivo.
Dia 3. Quarta. 19h30 às 21h.
Convivência. Retirada de senhas na Loja Sesc com 1 hora de antecedência. Grátis.
A partir de 12 anos.
Oficina - Quadros Vivos Com Plantas Naturais
Com Enquadro Ecoarte
A oficina teórico-prática articula paisagismo sustentável, educação ambiental e processos criativos, explorando os quadros vivos como linguagem entre arte e tecnologia. A partir de espécies de forração e bromélias, investiga técnicas de composição, manutenção e inovação, promovendo soluções estéticas e sustentáveis para o ambiente.
Dia 6. Sábado. 14h às 17h (Turma 1).
Dia 13. Sábado. 14h às 17h (Turma 2).
Sala de Múltiplo Uso 2. 20 vagas por turma. Retirada de senhas com 1 hora de antecedência na Loja Sesc. Grátis. A partir de 14 anos.
Vivência Escambo Verde
Com Eco ARte
Encontro para doações e trocas de sementes, mudas, plantas, saberes e afeto, com trocas e doações de plantas para o fortalecimento de vínculos sociais e circulação de conhecimentos tradicionais.
Dias 7 e 14. Domingos. 14h às 17h.
Bosque. 60 vagas. Grátis. Todas as idades.
Vivência - Ervário Araribá
Com Raquel de Abreu, historiadora
Uma iniciativa de produção de alimentos orgânicos de condimentos, chás, extratos
de raízes e cascas, azeites vegetais, café e cachaça artesanal, além de ervas para banhos,
incensos e tinturas medicinais. Produtos que difundem os saberes Quilombola, contemplando memórias presentes de ancestralidades.
Dias 7 e 14. Domingo. 14h às 18h.
Bosque. Grátis. Todas as idades.
SERVIÇO
O Sesc fica na avenida Aureliano Cardia, 6-71. Mais informações pelo telefone (14) 3235-1750 de terça a sexta, das 13h às 21h30; sábado, domingo e feriado das 10h às 18h30; ou pelo Portal sescsp.org.br/bauru. Acompanhe o Sesc Bauru nas redes sociais: Instagram/@sescspbauru - Facebook, YouTube - X/@sescbauru