31 de maio de 2026
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FRATURAS NA PERNA

Colisão na rodovia Pederneiras-Boraceia fere motociclista


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Reprodução de vídeo
Carro ficou com a frente destruída em colisão transversal
Carro ficou com a frente destruída em colisão transversal

Um motociclista sofreu fraturas na perna e outras escoriações após acidente com um carro no trevo do bairro Maria Helena, na rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), a Pederneiras-Boracéia, na noite deste sábado (30). A colisão transversal ocorreu no km 152, pista Norte, entre um Ford Focus e uma Kawasaki Z750, segundo informações do Policiamento Rodoviário.

O motociclista foi socorrido e levado para Santa Casa de Pederneiras e não corre risco de morte. Tanto o carro quanto a moto sofreram grandes danos materiais. O condutor do Focus teria deixado do local do acidente.

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