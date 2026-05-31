Um motociclista sofreu fraturas na perna e outras escoriações após acidente com um carro no trevo do bairro Maria Helena, na rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), a Pederneiras-Boracéia, na noite deste sábado (30). A colisão transversal ocorreu no km 152, pista Norte, entre um Ford Focus e uma Kawasaki Z750, segundo informações do Policiamento Rodoviário.

O motociclista foi socorrido e levado para Santa Casa de Pederneiras e não corre risco de morte. Tanto o carro quanto a moto sofreram grandes danos materiais. O condutor do Focus teria deixado do local do acidente.