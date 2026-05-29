A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, por meio da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2ª Dise), prendeu cinco pessoas, nesta quinta-feira (29), na operação “Little Wolf” (Lobinho). O trabalho policial teve como objetivo desarticular uma organização criminosa, com esquema tipo “delivery”, envolvida com o tráfico de drogas no município. As investigações tiveram início em janeiro e identificaram um esquema estruturado de comercialização de drogas de alto valor agregado, principalmente variedades de maconha com elevado teor de THC. Cinco investigados foram presos

Foi apreendida grande quantidade de drogas, além de dois automóveis, duas motocicletas, uma arma de fogo, dinheiro em espécie, além de diversos materiais utilizados no preparo e fracionamento dos entorpecentes para venda. Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava aplicativos de mensagens instantâneas, entregas sob encomenda e pagamentos eletrônicos para facilitar as negociações.

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em 11 imóveis, além de ordens de prisão temporária contra integrantes do grupo criminoso. As diligências ocorreram em diferentes regiões da cidade, incluindo os bairros Gasparini, Nobuji Nagasawa, Pastor Arlindo Lopes Viana, Jardim das Orquídeas, Jardim Redentor, Vila Dutra, Nova Bauru, Jardim Colonial, Parque Júlio Nóbrega e Tangarás.