A Arteris ViaPaulista realiza interdições parciais e operação “Pare e Siga” e “Pare e Pare” nos quilômetros 184, 187 e 193 da rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado (SP-255), entre Igaraçu do Tietê e São Manuel. A ação teve início neste sábado (30) e terá sequência no domingo (31) e na segunda-feira (1).

A interrupção do tráfego é necessária para a execução de uma operação de lançamento de vigas longarinas, que integram a estrutura de dispositivos de retorno (viadutos) da obra de duplicação em andamento, entre os quilômetros 180 e 237.

As atividades ocorrem das 7h às 17h, com operação de tráfego em “Pare e Siga” ao longo do dia e quatro operações “Pare e Pare”, de até 20 minutos cada, entre as 11h e 16h, nos momentos críticos de içamento e posicionamento definitivo das vigas, nos períodos da manhã e da tarde, para garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários da rodovia.